Мясо под шубой — идеальный ужин для всей семьи, который покорит вкусом

Мясо под шубой — вкусный полноценный ужин для всей семьи
Мясо под шубой — это идеальный полноценный ужин, который порадует всю семью. Сочное мясо, нежная овощная шубка и аппетитная корочка делают это блюдо не только вкусным, но и очень сытным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мясо свинины — 700 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- приправа к свиному мясу — 1/2 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1/3 ч. л.;
- шампиньоны — 200 г;
- масло — 2 ст. л.;
- картофель — 500 г;
- сливочное масло + молоко;
- яйцо — 1 шт.
- мука для обвалки;
- помидоры — 2 шт.;
- луковица — 1 шт.
- сыр твердый — 120 г;
- сметана или майонез — 5 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать мясо свинины кусочками толщиной по 5 миллиметров, отбить молотком, посыпать со всех сторон солью, перцем, приправами для мяса и сухим чесноком. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться.
Нарезать шампиньоны кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом до испарения жидкости. Добавить соль и перец, перемешать. Очистить картофель и нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде до готовности, превратить в пюре со сливочным маслом и молоком.
Окунуть кусочки мяса в смесь яйца с солью, обвалять в муке со всех сторон. Выложить на форму для выпекания, застеленную пергаментом.
Выложить кружочки помидоров и лук, нарезанный полукольцами. Затем положить жареные грибы. На грибы выложить картофельное пюре и тертый твердый сыр.
Смазать сметаной или майонезом. Отправить в духовку при температуре 190 ºС на 30-40 минут.
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