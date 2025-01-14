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Мясо под шубой — вкусный полноценный ужин для всей семьи

14 января 2025 05:41
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Мясо под шубой — идеальный ужин для всей семьи, который покорит вкусом
Мясо под шубой. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Мясо под шубой — это идеальный полноценный ужин, который порадует всю семью. Сочное мясо, нежная овощная шубка и аппетитная корочка делают это блюдо не только вкусным, но и очень сытным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мясо свинины — 700 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • приправа к свиному мясу — 1/2 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1/3 ч. л.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • картофель — 500 г;
  • сливочное масло + молоко;
  • яйцо — 1 шт.
  • мука для обвалки;
  • помидоры — 2 шт.;
  • луковица — 1 шт.
  • сыр твердый — 120 г;
  • сметана или майонез — 5 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать мясо свинины кусочками толщиной по 5 миллиметров, отбить молотком, посыпать со всех сторон солью, перцем, приправами для мяса и сухим чесноком. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться.

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Мясо и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать шампиньоны кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом до испарения жидкости. Добавить соль и перец, перемешать. Очистить картофель и нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде до готовности, превратить в пюре со сливочным маслом и молоком.

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Начинка с грибами. Фото: gospodynka.com.ua

Окунуть кусочки мяса в смесь яйца с солью, обвалять в муке со всех сторон. Выложить на форму для выпекания, застеленную пергаментом.

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Сыр и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить кружочки помидоров и лук, нарезанный полукольцами. Затем положить жареные грибы. На грибы выложить картофельное пюре и тертый твердый сыр.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать сметаной или майонезом. Отправить в духовку при температуре 190 ºС на 30-40 минут.

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