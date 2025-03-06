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М'ясо по-французьки без духовки — знадобляться курячі стегна

6 березня 2025 20:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
М’ясо по-французьки без духовки — рецепт на пательні
М’ясо по-французьки. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочеться ніжного та соковитого м’яса по-французьки, але без духовки? Цей рецепт — ідеальне рішення! Курячі стегна з грибами в вершковому соусі з сиром виходять неймовірно м’якими, а готується все на сковороді без зайвих клопотів

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • філе курячих стегон — 10 шт.;
  • печериці — 300 г;
  • жирні вершки (від 20%) — 150 мл;
  • сир — 50 г;
  • петрушка — для подачі;
  • сіль, чорний мелений перець, сушений часник — за смаком;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячі стегна вимити, обсушити паперовими рушниками. Посолити, поперчити, приправити сушеним часником з обох боків.

м'ясо по-французьки без духовки
Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, викласти стегна шкіркою вниз. Обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки, потім перевернути та смажити ще 5–7 хвилин. Перекласти на тарілку.

м'ясо по-французьки без духовки з печерицями
Смажені печериці. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У цій же сковороді обсмажити нарізані шампіньйони до золотистого кольору. Влити вершки, посолити, поперчити за смаком. Перемішати та прогріти 2–3 хвилини.

м'ясо по-французьки без духовки з курячими стегнами та печерицями
Печериці та сир. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Повернути обсмажені курячі стегна в сковороду, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на слабкому вогні.

м'ясо по-французьки з курячими стегнами та печерицями
Приготування страви. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посипати натертим сиром, накрити кришкою і готувати ще 3–4 хвилини, поки сир не розплавиться. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою. Страва готова! Подавайте з гарніром або овочами.

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