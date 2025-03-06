М’ясо по-французьки без духовки — рецепт на пательні

М’ясо по-французьки. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хочеться ніжного та соковитого м’яса по-французьки, але без духовки? Цей рецепт — ідеальне рішення! Курячі стегна з грибами в вершковому соусі з сиром виходять неймовірно м’якими, а готується все на сковороді без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

філе курячих стегон — 10 шт.;

печериці — 300 г;

жирні вершки (від 20%) — 150 мл;

сир — 50 г;

петрушка — для подачі;

сіль, чорний мелений перець, сушений часник — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячі стегна вимити, обсушити паперовими рушниками. Посолити, поперчити, приправити сушеним часником з обох боків.

Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, викласти стегна шкіркою вниз. Обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки, потім перевернути та смажити ще 5–7 хвилин. Перекласти на тарілку.

Смажені печериці. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У цій же сковороді обсмажити нарізані шампіньйони до золотистого кольору. Влити вершки, посолити, поперчити за смаком. Перемішати та прогріти 2–3 хвилини.

Печериці та сир. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Повернути обсмажені курячі стегна в сковороду, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на слабкому вогні.

Приготування страви. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посипати натертим сиром, накрити кришкою і готувати ще 3–4 хвилини, поки сир не розплавиться. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою. Страва готова! Подавайте з гарніром або овочами.



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