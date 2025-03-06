М’ясо по-французьки без духовки — рецепт на пательні

М'ясо по-французьки без духовки — знадобляться курячі стегна
Хочеться ніжного та соковитого м’яса по-французьки, але без духовки? Цей рецепт — ідеальне рішення! Курячі стегна з грибами в вершковому соусі з сиром виходять неймовірно м’якими, а готується все на сковороді без зайвих клопотів.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- філе курячих стегон — 10 шт.;
- печериці — 300 г;
- жирні вершки (від 20%) — 150 мл;
- сир — 50 г;
- петрушка — для подачі;
- сіль, чорний мелений перець, сушений часник — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Курячі стегна вимити, обсушити паперовими рушниками. Посолити, поперчити, приправити сушеним часником з обох боків.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, викласти стегна шкіркою вниз. Обсмажити на середньому вогні до рум'яної скоринки, потім перевернути та смажити ще 5–7 хвилин. Перекласти на тарілку.
У цій же сковороді обсмажити нарізані шампіньйони до золотистого кольору. Влити вершки, посолити, поперчити за смаком. Перемішати та прогріти 2–3 хвилини.
Повернути обсмажені курячі стегна в сковороду, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на слабкому вогні.
Посипати натертим сиром, накрити кришкою і готувати ще 3–4 хвилини, поки сир не розплавиться. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою. Страва готова! Подавайте з гарніром або овочами.
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