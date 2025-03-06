Мясо по-французски без духовки — рецепт на сковороде

Мясо по-французски. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хочется нежного и сочного мяса по-французски, но без духовки? Этот рецепт — идеальное решение! Куриные бедра с грибами в сливочном соусе с сыром получаются невероятно мягкими, а готовится все на сковороде без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

филе куриных бедер — 10 шт.;

шампиньоны — 300 г;

жирные сливки (от 20%) — 150 мл;

сыр — 50 г;

петрушка — для подачи;

соль, черный молотый перец, сушеный чеснок — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриные бедра вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, приправить сушеным чесноком с обеих сторон.

Куриные бедра. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выложить бедра шкуркой вниз. Обжарить на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и жарить еще 5-7 минут. Переложить на тарелку.

Жареные шампиньоны. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В этой же сковороде обжарить нарезанные шампиньоны до золотистого цвета. Влить сливки, посолить, поперчить по вкусу. Перемешать и прогреть 2-3 минуты.

Шампиньоны и сыр. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вернуть обжаренные куриные бедра в сковороду, накрыть крышкой и тушить 10 минут на слабом огне.

Приготовление блюда. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посыпать натертым сыром, накрыть крышкой и готовить еще 3-4 минуты, пока сыр не расплавится. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой. Блюдо готово! Подавайте с гарниром или овощами.



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