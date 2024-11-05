Повітряний млинець із бананом на сніданок — покроковий рецепт

Млинець. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей млинець з сирним кремом виходить дуже смачним, ніжним та повітряним. Це як маленький торт чи тістечко, але приготувати його набагато простіше та швидше. Відмінний варіант швидкого та корисного сніданку. Приготуйте такий бісквітний млинець із кремом та бананом на десерт або на сніданок, і вся ваша родина буде в захваті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

йогурт натуральний 30 г (або сметана);

цукор 30 г;

борошно 45 г;

розпушувач 0,5 ч. л.;

сіль.

Для крему та начинки:

сир 150 г;

цукор 1 ст.

ванільний цукор 1 ч. л.;

йогурт чи сметана 1 ст. л.;

банан 1 шт.

Спосіб приготування

У мисці збийте яйця із цукром до легкої піни. Додайте йогурт (або сметану) і добре перемішайте. Потім просійте борошно з розпушувачем та щіпкою солі в яєчну масу. Акуратно перемішайте до однорідної консистенції, щоб не було грудочок.

Яєчний білок. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте трохи олії. Вилийте половину тесту на сковороду і готуйте, поки поверхня не почне пухиритися (приблизно 2-3 хвилини). Потім акуратно переверніть млинець і обсмажуйте ще 1-2 хвилини до золотистого кольору. Повторіть процес з тістом, що залишилося.

Млинець на сковороді. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В окремій мисці з'єднайте сир, цукор, ванільний цукор та йогурт (або сметану). Добре перемішайте до одержання однорідної маси. За бажанням можна використовувати блендер для більш ніжної текстури.

Крем та банани. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На готовий млинець викладіть сирний крем рівномірним шаром. Потім наріжте банан кільцями і красиво розкладіть зверху на крем. Загорніть млинець навпіл або згорніть рулетом. Подавайте на сніданок із чашкою вашого улюбленого напою.

Млинець з кремом. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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