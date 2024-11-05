Воздушный блинчик с бананом на завтрак — пошаговый рецепт

Воздушный блинчик с бананом на завтрак — новый супер рецепт
Этот блинчик с творожным кремом получается очень вкусным, нежным и воздушным. Это как маленький торт или пирожное, но приготовить его намного проще и быстрее. Отличный вариант быстрого и полезного завтрака. Приготовьте такой бисквитный блинчик с кремом и бананом на десерт или на завтрак, и вся ваша семья будет в полном восторге.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- йогурт натуральный 30 г (или сметана);
- сахар 30 г;
- мука 45 г;
- разрыхлитель 0,5 ч. л.;
- соль.
Для крема и начинки:
- творог 150 г;
- сахар 1 ст. л.;
- ванильный сахар 1 ч. л.;
- йогурт или сметана 1 ст. л.;
- банан 1 шт.
Способ приготовления
В миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте йогурт (или сметану) и хорошо перемешайте. Затем просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли в яичную массу. Аккуратно перемешайте до однородной консистенции, чтобы не было комочков.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Вылейте половину теста на сковороду и готовьте, пока поверхность не начнет пузыриться (примерно 2-3 минуты). Затем аккуратно переверните блинчик и обжаривайте еще 1-2 минуты до золотистого цвета. Повторите процесс с оставшимся тестом.
В отдельной миске соедините творог, сахар, ванильный сахар и йогурт (или сметану). Хорошо перемешайте до получения однородной массы. При желании можно использовать блендер для более нежной текстуры.
На готовый блинчик выложите творожный крем равномерным слоем. Затем нарежьте банан кольцами и красиво разложите их сверху на крем. Заверните блинчик пополам или сверните его рулетом. Подавайте на завтрак с чашечкой вашего любимого напитка.
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