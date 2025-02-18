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Млинці "1001 дірочка" — пісне дріжджове тісто на манній крупі

18 лютого 2025 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Млинці 1001 дірочка — пісне дріжджове тісто на манній крупі
Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Легкі, ніжні та пористі млинці "1001 дірочка" — це традиційний рецепт без молока та яєць, який підходить для пісного меню. Завдяки дріжджам і манній крупі тісто виходить повітряним, а готові млинці — з апетитними дірочками. Ідеально поєднуються з медом, джемом або соусами. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • манна крупа дрібного помолу — 360 г;
  • сіль — 1 ч. л. (5 г);
  • цукор — 1 ст. л. (25 г);
  • борошно — 1 ст. л. (25 г);
  • сухі дріжджі — 1 ч. л. (5 г);
  • ванілін — за бажанням;
  • тепла вода (40 °С) — 700 мл.;
  • розпушувач — 15 г;
  • яблучний оцет — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати в глибокій мисці манну крупу, сіль, цукор, борошно, дріжджі та за бажанням ванілін. Влити теплу воду, ретельно перемішати віничком, а потім збити блендером або міксером до однорідної, повітряної маси. Накрити миску рушником і залишити на 10-15 хвилин.

рецепт млинців з манкою
Млинці на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до тіста розпушувач і оцет, перемішати. Тісто стане ще легшим і більш повітряним — воно готове до випікання.

смачний рецепт млинців з манкою
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти суху сковороду на середньому вогні. Вилити ополоник тіста в центр, дати йому рівномірно розтектися і смажити лише з одного боку, поки зверху не зникне волога, а поверхня не покриється пористими дірочками.

простий рецепт млинців з манкою
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Щоб млинці виходили ідеально дірчастими, перед кожною новою порцією тіста потрібно охолоджувати сковороду — наприклад, занурюючи її на кілька секунд у холодну воду.

Готові млинці викладаємо в один шар на рушник для охолодження, а потім складаємо стопкою.

Ці млинці можна використовувати як основу для швидкої піци — просто додати начинку та запекти на кілька хвилин у духовці. Також вони добре заморожуються, не втрачаючи текстури після розморожування.

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