Блины "1001 дырочка" — постное дрожжевое тесто на манной крупе

Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua

Легкие, нежные и пористые блины "1001 дырочка" — это традиционный рецепт без молока и яиц, который подходит для постного меню. Благодаря дрожжам и манной крупе тесто получается воздушным, а готовые блины — с аппетитными дырочками. Идеально сочетаются с медом, джемом или соусами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

манная крупа мелкого помола — 360 г;

соль — 1 ч. л. (5 г);

сахар — 1 ст. л. (25 г);

мука — 1 ст. л. (25 г);

сухие дрожжи — 1 ч. л. (5 г);

ванилин — по желанию;

теплая вода (40 °С) — 700 мл;

разрыхлитель — 15 г;

яблочный уксус — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать в глубокой миске манную крупу, соль, сахар, муку, дрожжи и по желанию ванилин. Влить теплую воду, тщательно перемешать венчиком, а затем взбить блендером или миксером до однородной, воздушной массы. Накрыть миску полотенцем и оставить на 10-15 минут.

Блины на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в тесто разрыхлитель и уксус, перемешать. Тесто станет еще более легким и воздушным — оно готово к выпеканию.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сухую сковороду на среднем огне. Вылить половник теста в центр, дать ему равномерно растечься и жарить только с одной стороны, пока сверху не исчезнет влага, а поверхность не покроется пористыми дырочками.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы блины получались идеально дырчатыми, перед каждой новой порцией теста нужно охлаждать сковороду — например, погружая ее на несколько секунд в холодную воду.

Готовые блины выкладываем в один слой на полотенце для остывания, а затем складываем стопкой.

Эти блины можно использовать как основу для быстрой пиццы — просто добавить начинку и запечь на несколько минут в духовке. Также они хорошо замораживаются, не теряя текстуры после размораживания.

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