Найтонші млинці без молока та яєць — готуються за 5 хвилин, а смак підкорює

Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Вразити рідних найтоншими млинцями можна навіть без молока та яєць! Цей швидкий рецепт стане вашим фаворитом, лише п'ять хвилин — і смачний сніданок готовий. Додавайте улюблену начинку й насолоджуйтесь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

мінеральна вода газована близько — 400 мл;

борошно — 300 г;

сіль дрібка;

цукор — 1.5 ст.л.;

сода — 0,5 ч.л;

олія — 3 ст.л.

Спосіб приготування

Просіюємо борошно і змішуємо із сіллю, цукром та содою. Вливаємо частинами мінеральну воду. Дивіться по консистенції тіста, всипайте стільки, щоб вийшло класичне тісто для тонких млинців. Добре вимішуємо, щоб не залишалися грудки.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Вливаємо олію і перемішуємо. Смажимо млинці як завжди, злегка змащуючи сковороду олією і виливаючи по ополонику тіста. Складаємо стопочкою і змащуємо кожен млинець шматочком вершкового масла.

Виходять дуже тонкі, ажурні та смачні млинці, які ви можете подавати просто з варенням або зі сметаною або придумати начинку і подавати з нею.

Зробіть м’ясну начинку або з курячої печінки з цибулею та морквою, грибами з цибулею та зеленню. Солодкі варіанти також чудово підходять: сир із сухофруктами, варене згущене молоко, домашній сметанний крем і т.д.

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