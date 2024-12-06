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Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

6 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найтонші млинці без молока та яєць — готуються за 5 хвилин, а смак підкорює
Смажені млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Вразити рідних найтоншими млинцями можна навіть без молока та яєць! Цей швидкий рецепт стане вашим фаворитом, лише п'ять хвилин — і смачний сніданок готовий. Додавайте улюблену начинку й насолоджуйтесь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • мінеральна вода газована близько — 400 мл;
  • борошно — 300 г;
  • сіль дрібка;
  • цукор — 1.5 ст.л.;
  • сода — 0,5 ч.л;
  • олія — 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Просіюємо борошно і змішуємо із сіллю, цукром та содою. Вливаємо частинами мінеральну воду. Дивіться по консистенції тіста, всипайте стільки, щоб вийшло класичне тісто для тонких млинців. Добре вимішуємо, щоб не залишалися грудки.

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Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Вливаємо олію і перемішуємо. Смажимо млинці як завжди, злегка змащуючи сковороду олією і виливаючи по ополонику тіста. Складаємо стопочкою і змащуємо кожен млинець шматочком вершкового масла.

Виходять дуже тонкі, ажурні та смачні млинці, які ви можете подавати просто з варенням або зі сметаною або придумати начинку і подавати з нею.

Зробіть м’ясну начинку або з курячої печінки з цибулею та морквою, грибами з цибулею та зеленню. Солодкі варіанти також чудово підходять: сир із сухофруктами, варене згущене молоко, домашній сметанний крем і т.д.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

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