Самые тонкие блины без молока и яиц — готовятся за 5 минут, а вкус покоряет

Блинчики без молока и яиц — на завтрак за 5 минут
Поразить родных тончайшими блинами можно даже без молока и яиц! Этот быстрый рецепт станет вашим фаворитом, всего пять минут — и вкусный завтрак готов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- минеральная вода газированая около — 400 мл.;
- мука — 300 г;
- соль щепотка;
- сахар — 1.5 ст.л.;
- сода — 0,5 ч.л;
- растительное масло — 3 ст.л.
Способ приготовления
Просеиваем муку и смешиваем с солью, сахаром и содой. Вливаем частями минеральную воду. Смотрите по консистенции теста.
Вливаем масло и перемешиваем. Смажим блины как всегда, слегка смазывая сковороду маслом и выливая по проруби теста.
Выходят очень тонкие, ажурные и вкусные блины, которые вы можете подавать прямо с вареньем или со сметаной или придумать начинку и подавать с ней.
Сделайте мясную начинку или из куриной печени с луком и морковью, грибами с луком и зеленью.
Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.
Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.
Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.
Читайте Новини.LIVE!