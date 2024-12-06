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Блинчики без молока и яиц — на завтрак за 5 минут

6 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самые тонкие блины без молока и яиц — готовятся за 5 минут, а вкус покоряет
Жареные блины. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Поразить родных тончайшими блинами можно даже без молока и яиц! Этот быстрый рецепт станет вашим фаворитом, всего пять минут — и вкусный завтрак готов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • минеральная вода газированая около — 400 мл.;
  • мука — 300 г;
  • соль щепотка;
  • сахар — 1.5 ст.л.;
  • сода — 0,5 ч.л;
  • растительное масло — 3 ст.л.

Способ приготовления

Просеиваем муку и смешиваем с солью, сахаром и содой. Вливаем частями минеральную воду. Смотрите по консистенции теста.

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Готовые блины.

Вливаем масло и перемешиваем. Смажим блины как всегда, слегка смазывая сковороду маслом и выливая по проруби теста.

Выходят очень тонкие, ажурные и вкусные блины, которые вы можете подавать прямо с вареньем или со сметаной или придумать начинку и подавать с ней.

Сделайте мясную начинку или из куриной печени с луком и морковью, грибами с луком и зеленью.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

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