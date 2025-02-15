Млинці для особливих випадків — начинка, яка здивує, і незвичайне тісто

Домашні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді хочеться чогось особливого, що не лише вразить смаком, а й стане головною стравою на святковому столі. Ці млинці саме такі — незвичайне тісто робить їх ідеально тонкими та ніжними, а начинка із соковитої курки, грибів і вершкового соусу дарує неперевершене задоволення.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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яйця — 3 шт.;

сіль — ⅔ ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

вода — 500 мл;

борошно — 320 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

молоко — 500 мл;

олія — 2 ст. л.

Для начинки:

куряча грудка — 350 г;

олія — 2 ст. л.;

гриби (портобелло, печериці або інші) — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

вершкове масло — 15 г;

сіль, перець — на смак;

часник — 1 зубчик;

вершки 10% або бульйон — 100 мл;

борошно — 1 ч. л.;

петрушка — 3 ст. л.;

топлене або вершкове масло — для обсмажування млинців.

Спосіб приготування

Приготувати тісто для млинців. Змішати яйця із сіллю та цукром. Влити воду кімнатної температури, перемішати. Просіяти борошно, додати крохмаль, ретельно збити блендером до однорідності. Додати молоко та олію, перемішати. Накрити кришкою і залишити відпочити на 10-15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Перед смаженням першого млинця змастити сковорідку олією. Обсмажити млинці до золотистості. Якщо використовувати сковороду 26 см, вийде 10 млинців, якщо 18 см — близько 15. Приготувати начинку. На сковороді розігріти олію та обсмажити курку до золотистого кольору.

Курка та печериці. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати гриби шматочками, обсмажити на сухій сковорідці до випаровування рідини. Додати вершкове масло та дрібно нарізану цибулю, обсмажити ще 5-6 хвилин, постійно помішуючи.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти гриби до курки, додати сіль, перець, видавлений часник, перемішати. В окремій місткості змішати вершки з борошном, влити в сковорідку, перемішати і тушкувати ще 3-5 хвилин. Залишити начинку до повного охолодження. Додати до охолодженої начинки подрібнену петрушку, перемішати. За потреби відкоригувати сіль та перець.

Начинка та млинці. Фото: gospodynka.com.ua

На млинці викласти начинку, посипати тертим сиром та скрутити рулетиками.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти масло у сковорідці, смажити млинці до золотистої скоринки з обох сторін. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими.

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