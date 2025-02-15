Блины для особых случаев — начинка, которая удивит, и необычное тесто

Домашние блины. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда хочется чего-то особенного, что не только поразит вкусом, но и станет главным блюдом на праздничном столе. Эти блины именно такие — необычное тесто делает их идеально тонкими и нежными, а начинка из сочной курицы, грибов и сливочного соуса дарит непревзойденное удовольствие.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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яйца — 3 шт.;

соль — ⅔ ч. л;

сахар — 1,5 ст. л;

вода — 500 мл;

мука — 320 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л;

молоко — 500 мл.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

куриная грудка — 350 г;

растительное масло — 2 ст. л;

грибы (портобелло, шампиньоны или другие)— 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

сливки 10% или бульон — 100 мл;

мука — 1 ч. л;

петрушка — 3 ст. л;

топленое или сливочное масло — для обжаривания блинов.

Способ приготовления

Приготовить тесто для блинов. Смешать яйца с солью и сахаром. Влить воду комнатной температуры, перемешать. Просеять муку, добавить крахмал, тщательно взбить блендером до однородности. Добавить молоко и масло, перемешать. Накрыть крышкой и оставить отдохнуть на 10-15 минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Перед жаркой первого блина смазать сковородку маслом. Обжарить блины до золотистости. Если использовать сковороду 26 см, получится 10 блинов, если 18 см — около 15. Приготовить начинку. На сковороде разогреть масло и обжарить курицу до золотистого цвета.

Курица и шампиньоны. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать грибы кусочками, обжарить на сухой сковородке до испарения жидкости. Добавить сливочное масло и мелко нарезанный лук, обжарить еще 5-6 минут, постоянно помешивая.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить грибы к курице, добавить соль, перец, выдавленный чеснок, перемешать. В отдельной емкости смешать сливки с мукой, влить в сковородку, перемешать и тушить еще 3-5 минут. Оставить начинку до полного остывания. Добавить к охлажденной начинке измельченную петрушку, перемешать. При необходимости откорректировать соль и перец.

Начинка и блины. Фото: gospodynka.com.ua

На блины выложить начинку, посыпать тертым сыром и свернуть рулетиками.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло в сковороде, жарить блины до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими.

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