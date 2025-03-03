Млинці Два молока на сніданок — рецепт, що стане справжньою знахідкою

Млинці "два молока" на сніданок — рецепт справжня знахідка
Шукаєте рецепт млинців, які виходять ідеальними щоразу? "Два молока" — це поєднання вершків і молока, що робить тісто ніжним, еластичним і бездоганно смачним. Готуйте на сніданок і насолоджуйтесь.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 3 ст. л. (або за смаком);
- ванілін — на кінчику чайної ложки (за бажанням);
- молоко — 400 мл. (+/- 50 мл);
- вершки (10-20%) — 400 мл;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- олія — 3-4 ст. л.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з сіллю, цукром та ваніліном. Додати 1 склянку теплого молока, добре перемішати.
Додати просіяне борошно та розпушувач, замішати густе тісто — так не буде грудочок.
Влити вершки кімнатної температури, перемішати до однорідності. Додати олію, ще раз розмішати й залишити тісто на 15-20 хвилин, щоб борошно набухло.
Після настоювання тісто стане густішим — розбавити його залишком молока до потрібної консистенції. Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Випікати млинці з обох боків до рум’яної скоринки.
Готові млинці одразу змащувати розтопленим вершковим маслом для ніжності та аромату. Подавати з медом, варенням або сметаною.
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