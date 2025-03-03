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Млинці "два молока" на сніданок — рецепт справжня знахідка

3 березня 2025 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Млинці Два молока на сніданок — рецепт, що стане справжньою знахідкою
Млинці "два молока". Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте рецепт млинців, які виходять ідеальними щоразу? "Два молока" — це поєднання вершків і молока, що робить тісто ніжним, еластичним і бездоганно смачним. Готуйте на сніданок і насолоджуйтесь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 3 ст. л. (або за смаком);
  • ванілін — на кінчику чайної ложки (за бажанням);
  • молоко — 400 мл. (+/- 50 мл);
  • вершки (10-20%) — 400 мл;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • олія — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, цукром та ваніліном. Додати 1 склянку теплого молока, добре перемішати.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати просіяне борошно та розпушувач, замішати густе тісто — так не буде грудочок.

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Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Влити вершки кімнатної температури, перемішати до однорідності. Додати олію, ще раз розмішати й залишити тісто на 15-20 хвилин, щоб борошно набухло.

рецепт млинців на молоці на сніданок
Млинці на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Після настоювання тісто стане густішим — розбавити його залишком молока до потрібної консистенції. Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Випікати млинці з обох боків до рум’яної скоринки.

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Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Готові млинці одразу змащувати розтопленим вершковим маслом для ніжності та аромату. Подавати з медом, варенням або сметаною.

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