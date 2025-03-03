Млинці Два молока на сніданок — рецепт, що стане справжньою знахідкою

Млинці "два молока". Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте рецепт млинців, які виходять ідеальними щоразу? "Два молока" — це поєднання вершків і молока, що робить тісто ніжним, еластичним і бездоганно смачним. Готуйте на сніданок і насолоджуйтесь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 3 ст. л. (або за смаком);

ванілін — на кінчику чайної ложки (за бажанням);

молоко — 400 мл. (+/- 50 мл);

вершки (10-20%) — 400 мл;

борошно — 250 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

олія — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, цукром та ваніліном. Додати 1 склянку теплого молока, добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати просіяне борошно та розпушувач, замішати густе тісто — так не буде грудочок.

Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Влити вершки кімнатної температури, перемішати до однорідності. Додати олію, ще раз розмішати й залишити тісто на 15-20 хвилин, щоб борошно набухло.

Млинці на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Після настоювання тісто стане густішим — розбавити його залишком молока до потрібної консистенції. Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Випікати млинці з обох боків до рум’яної скоринки.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Готові млинці одразу змащувати розтопленим вершковим маслом для ніжності та аромату. Подавати з медом, варенням або сметаною.

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