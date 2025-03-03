Блины Два молока на завтрак — рецепт, который станет настоящей находкой

Блины "два молока" на завтрак — рецепт настоящая находка
Ищете рецепт блинов, которые получаются идеальными каждый раз? "Два молока" — это сочетание сливок и молока, что делает тесто нежным, эластичным и безупречно вкусным. Готовьте на завтрак и наслаждайтесь.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 3 ст. л. (или по вкусу);
- ванилин — на кончике чайной ложки (по желанию);
- молоко — 400 мл. (+/- 50 мл);
- сливки (10-20%) — 400 мл;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3-4 ст. л.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с солью, сахаром и ванилином. Добавить 1 стакан теплого молока, хорошо перемешать.
Добавить просеянную муку и разрыхлитель, замешать густое тесто — так не будет комочков.
Влить сливки комнатной температуры, перемешать до однородности. Добавить растительное масло, еще раз размешать и оставить тесто на 15-20 минут, чтобы мука набухла.
После настаивания тесто станет гуще — разбавить его остатком молока до нужной консистенции. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Выпекать блины с обеих сторон до румяной корочки.
Готовые блины сразу смазывать растопленным сливочным маслом для нежности и аромата. Подавать с медом, вареньем или сметаной.
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