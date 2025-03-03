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Блины "два молока" на завтрак — рецепт настоящая находка

3 марта 2025 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Блины Два молока на завтрак — рецепт, который станет настоящей находкой
Блины "два молока". Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете рецепт блинов, которые получаются идеальными каждый раз? "Два молока" — это сочетание сливок и молока, что делает тесто нежным, эластичным и безупречно вкусным. Готовьте на завтрак и наслаждайтесь.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 3 ст. л. (или по вкусу);
  • ванилин — на кончике чайной ложки (по желанию);
  • молоко — 400 мл. (+/- 50 мл);
  • сливки (10-20%) — 400 мл;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью, сахаром и ванилином. Добавить 1 стакан теплого молока, хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить просеянную муку и разрыхлитель, замешать густое тесто — так не будет комочков.

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Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Влить сливки комнатной температуры, перемешать до однородности. Добавить растительное масло, еще раз размешать и оставить тесто на 15-20 минут, чтобы мука набухла.

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Блины на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

После настаивания тесто станет гуще — разбавить его остатком молока до нужной консистенции. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Выпекать блины с обеих сторон до румяной корочки.

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Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые блины сразу смазывать растопленным сливочным маслом для нежности и аромата. Подавать с медом, вареньем или сметаной.

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