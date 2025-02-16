З 1 л молока виходить 30 млинців — ідеальний рецепт для Масниці

Млинці на молоці. Фото: smachnenke.com.ua

Млинці — головний символ Масниці, і цей рецепт точно стане улюбленим! Тонкі, ніжні, з вершковим смаком — всього з 1 л молока виходить 30 штук. Записуйте, щоб приготувати найсмачніші млинці на свято.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 1 л;

яйця — 3-4 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

борошно — 300-350 г (2 склянки);

вершкове масло — 100 г.

Для змащування сковороди:

олія — 30 г.

Спосіб приготування

Вибити яйця у глибоку чашу, додати сіль, цукор і добре перемішати віночком, не збиваючи. Влити половину молока, перемішати до повного розчинення солі та цукру.

Просіяти борошно, поступово додати його в суміш, ретельно вимішати, щоб не було грудочок. Влити розтоплене вершкове масло (тепле, але не гаряче), ще раз перемішати до однорідності.

Додати решту молока, знову перемішати. Щоб вершкове масло не застигло, всі продукти повинні бути кімнатної температури. Консистенція тіста має нагадувати жирні вершки. Дати тісту "відпочити" 5-10 хвилин або приступити до приготування одразу.

Добре розігріти сковороду, зменшити нагрівання, змастити олією. Влити порцію тіста, рівномірно розподілити по поверхні. Смажити до рум'яного кольору з обох боків.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

З цієї кількості тіста виходить приблизно 30 тонких млинців діаметром 20 см. Подавати гарячими з медом, варенням, згущеним молоком, сметаною або ікрою.

Млинці також ідеально підходять для фарширування будь-якими начинками. Цей перевірений рецепт гарантує ніжні, м’які млинці з вершковим смаком.

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