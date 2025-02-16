Из 1 л молока получается 30 блинов — идеальный рецепт для Масленицы

Блины на молоке. Фото: smachnenke.com.ua

Блины — главный символ Масленицы, и этот рецепт точно станет любимым! Тонкие, нежные, со сливочным вкусом — всего из 1 л молока получается 30 штук. Записывайте, чтобы приготовить самые вкусные блины на праздник.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 1 л;

яйца — 3-4 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

мука — 300-350 г (2 стакана);

сливочное масло — 100 г.

Для смазывания сковороды:

растительное масло — 30 г.

Способ приготовления

Выбить яйца в глубокую чашу, добавить соль, сахар и хорошо перемешать венчиком, не взбивая. Влить половину молока, перемешать до полного растворения соли и сахара.

Просеять муку, постепенно добавить ее в смесь, тщательно вымешать, чтобы не было комочков. Влить растопленное сливочное масло (теплое, но не горячее), еще раз перемешать до однородности.

Добавить оставшееся молоко, снова перемешать. Чтобы сливочное масло не застыло, все продукты должны быть комнатной температуры. Консистенция теста должна напоминать жирные сливки. Дать тесту "отдохнуть" 5-10 минут или приступить к приготовлению сразу.

Хорошо разогреть сковороду, уменьшить нагрев, смазать маслом. Влить порцию теста, равномерно распределить по поверхности. Жарить до румяного цвета с обеих сторон.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Из этого количества теста получается примерно 30 тонких блинов диаметром 20 см. Подавать горячими с медом, вареньем, сгущенным молоком, сметаной или икрой.

Блины также идеально подходят для фаршировки любыми начинками. Этот проверенный рецепт гарантирует нежные, мягкие блины со сливочным вкусом.

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