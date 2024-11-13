Млинці на сніданок нашвидкоруч — всього з двох інгредієнтів, без борошна

Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете швидко приготувати легкий сніданок? Ці млинці не потребують борошна — для них потрібно всього два інгредієнти! Готуйте смачно та корисно, витрачаючи мінімум часу на приготування.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

3 великих курячих яйця;

100 г сиру Рікотта (можна замінити іншим сиром);

2 щіпки цукру;

1 щіпка солі.

Спосіб приготування

В окрему миску розбиваємо яйця. Додаємо до яєць сіль та цукор. Якщо хочете зробити млинці солодкими, збільшіть кількість цукру до 3-4 щіпок. Додаємо сир Рікотта, який можна замінити на будь-який інший сир — творожний чи вершковий.

Яйця та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Збиваємо суміш міксером або вінчиком до однорідної консистенції. Тісто повинно вийти досить рідким. На розігріту сковороду виливаємо невелику кількість тіста та смажимо млинці з одного боку. Якщо потрібно, змащуємо сковороду олією.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Після того, як одна сторона підсмажиться, перевертаємо млинець і смажимо до золотистого кольору з іншого боку. Готові млинці викладаємо на тарілку і накриваємо, щоб вони не підсохли. З цього рецепту виходить 5 великих млинців.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Подаємо смачні рум’яні млинці з медом, варенням, згущеним молоком, сметаною або з улюбленою начинкою, наприклад, сирною. Млинці виходять тонкими та дуже смачними.

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