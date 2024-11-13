Блинчики на завтрак наскоро — всего из двух ингредиентов, без муки

Блинчики на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстро приготовить легкий завтрак? Эти блины не нуждаются в муке — для них нужно всего два ингредиента!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

3 больших куриных яйца;

100 г сыра Рикотта (можно заменить другим сыром);

2 щепотки сахара;

1 щепотка соли.

Способ приготовления

В отдельную миску разбиваем яйца. Добавляем к яйцам соль и сахар.

Яйца и творог.

Взбиваем смесь миксером или венчиком до однородной консистенции. Тесто должно получиться довольно жидким.

Приготовление теста.

После того, как одна сторона поджарится, переворачиваем блинчик и жарим до золотистого цвета с другой стороны. Готовые блинчики выкладываем на тарелку и накрываем, чтобы они не подсохли.

Приготовление блинов.

Подаем вкусные румяные блины с медом, вареньем, сгущенкой, сметаной или с любимой начинкой, например, творожной.

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