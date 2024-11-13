Блинчики на завтрак наскоро — всего из двух ингредиентов, без муки

Блинчики на завтрак — без муки, всего из двух ингредиентов
Хотите быстро приготовить легкий завтрак? Эти блины не нуждаются в муке — для них нужно всего два ингредиента!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 3 больших куриных яйца;
- 100 г сыра Рикотта (можно заменить другим сыром);
- 2 щепотки сахара;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления
В отдельную миску разбиваем яйца. Добавляем к яйцам соль и сахар.
Взбиваем смесь миксером или венчиком до однородной консистенции. Тесто должно получиться довольно жидким.
После того, как одна сторона поджарится, переворачиваем блинчик и жарим до золотистого цвета с другой стороны. Готовые блинчики выкладываем на тарелку и накрываем, чтобы они не подсохли.
Подаем вкусные румяные блины с медом, вареньем, сгущенкой, сметаной или с любимой начинкой, например, творожной.
Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.
Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.
Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.
Обратите внимание на готовящиеся тыквенные деруны — попробуйте на завтрак, не пожалеете.
Читайте Новини.LIVE!