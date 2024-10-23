Млинці на сніданок з бюджетною начинкою з варених яєць — покроковий рецепт

Млинці з начинкою. Фото: Shuba.life

Млинці з начинкою з варених яєць — це простий, бюджетний та ситний варіант, який підкорить своїм смаком. Дізнайтеся, як легко приготувати ці ніжні млинці з найпростішими інгредієнтами, що завжди під рукою!

Рецепт опублікували на кулінарному сайті Shuba.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

молоко 2,5% — 300 г;

борошно пшеничне — 120 г;

картопля — 300 г;

суміш спецій на смак;

кріп, пучок — 1 шт.

Для начинки:

яйця — 5 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

морква —1 шт.;

суміш спецій на смак.

Спосіб приготування

Збийте яйця із сіллю, дрібкою цукру та подрібненим часником. Поступово влийте молоко й перемішайте до однорідності.

Сиру картоплю промийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці. Вмішайте в тісто. Додайте борошно, змішайте до однорідності. Додайте дрібно нарізаний кріп. Підсмажте млинці на сковороді до утворення золотистої скоринки з обох боків.

Для начинки зваріть яйця протягом 9-10 хвилин. Охолодіть і почистьте. Розігрійте сковороду з олією. Підсмажте подрібнену цибулю та натерту моркву на повільному вогні, охолодіть.

Змішайте засмажку та дрібно нарізані яйця. Додайте спеції та зелень до смаку. Викладіть начинку на млинці та акуратно скрутіть. Підсмажте млинці на сковороді до золотистості.

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