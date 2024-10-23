Блинчики на завтрак с бюджетной начинкой из вареных яиц — пошаговый рецепт

Блинчики с начинкой. Фото: Shuba.life

Блинчики с начинкой из вареных яиц — это простой, бюджетный и сытный вариант, который покорит своим вкусом. Узнайте, как легко приготовить эти нежные блинчики с простейшими ингредиентами, которые всегда под рукой!

Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Shuba.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко 2,5% — 300 г;

мука пшеничная — 120 г;

картофель — 300 г;

смесь специй по вкусу;

укроп, пучок — 1 шт.

Для начинки:

яйца — 5 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

морковь— 1 шт.;

смесь специй по вкусу.

Способ приготовления

Взбейте яйца с солью, щепоткой сахара и измельченным чесноком. Постепенно влейте молоко и перемешайте до однородности.

Сырой картофель промойте, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Вмешайте в тесто. Добавьте муку, смешайте до однородности. Добавьте мелко нарезанный укроп. Поджарьте блины на сковороде до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Для начинки сварите яйца в течение 9-10 минут. Охладите и почистите. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Поджарьте измельченный лук и натертую морковь на медленном огне, охладите.

Смешайте зажарку и мелко нарезанные яйца. Добавьте специи и зелень по вкусу. Выложите начинку на блины и аккуратно сверните. Поджарьте блины на сковороде до золотистости.

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