Як приготувати ідеальні млинці на сніданок — лише 500 мл. кефіру на 25 штук

Млинці на сніданок — знадобиться 500 мл. кефіру для 25 штук
Млинці на сніданок — це завжди смачно, швидко та ситно. Усього 500 мл. кефіру, і ви отримаєте цілих 25 ароматних млинців, які сподобаються всій родині. Готуйте із задоволенням!
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір 2,5% — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- окріп — 250 мл.;
- сода — ½ ч.л.;
- олія — 3 ст.л.;
- масло вершкове — 40 г;
- цукор — 60 г;
- сіль —2/3 ч.л.;
- борошно — 300 г.
Для начинки:
- сир — 800 г;
- цукор — за смаком;
- ванілін;
- родзинки — 50 г;
- сметана за бажанням, якщо сир сухий.
Спосіб приготування
Змішати яйця з цукром і сіллю за допомогою віничка. Влити половину порції кефіру (приблизно 250 мл.), використати кефір 2,5% жирності. Перемішати та всипати одразу все борошно з ваніліном. Змішати до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Тісто має бути густим, як на оладки. Додати решту кефіру та знову перемішати, щоб тісто стало більш рідким.
У 250 мл. окропу розчинити ½ чайної ложки соди, перемішати та поступово влити в тісто, одночасно перемішуючи віночком, щоб уникнути грудочок. Якщо тісто здається густим, додати ще трохи окропу. Додати в тісто рослинну олію та розтоплене вершкове масло, що додасть млинцям ніжного вершкового смаку та аромату.
Розігріти сковорідку на високій температурі. Вперше змастити її олією за допомогою пензлика. Наливати тісто на дуже гарячу сковорідку, щоб утворювалися дірочки. Смажити млинці з двох сторін до золотистого кольору. За високої температури млинці випікаються швидко.
Використовувати млинці для фарширування густою начинкою, наприклад сиром із родзинками. Заморожувати млинці за необхідності та розігрівати в мікрохвильовій печі перед подачею.
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