Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Млинці на сніданок — знадобиться 500 мл. кефіру для 25 штук arrow

Млинці на сніданок — знадобиться 500 мл. кефіру для 25 штук

7 січня 2025 06:24
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати ідеальні млинці на сніданок — лише 500 мл. кефіру на 25 штук
Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Млинці на сніданок — це завжди смачно, швидко та ситно. Усього 500 мл. кефіру, і ви отримаєте цілих 25 ароматних млинців, які сподобаються всій родині. Готуйте із задоволенням!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • кефір 2,5% — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • окріп — 250 мл.;
  • сода —  ½ ч.л.;
  • олія — 3 ст.л.;
  • масло вершкове — 40 г;
  • цукор — 60 г;
  • сіль —2/3 ч.л.;
  • борошно — 300 г.

Для начинки:

  • сир — 800 г;
  • цукор — за смаком;
  • ванілін;
  • родзинки — 50 г;
  • сметана за бажанням, якщо сир сухий. 

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і сіллю за допомогою віничка. Влити половину порції кефіру (приблизно 250 мл.), використати кефір 2,5% жирності. Перемішати та всипати одразу все борошно з ваніліном. Змішати до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Тісто має бути густим, як на оладки. Додати решту кефіру та знову перемішати, щоб тісто стало більш рідким.

як приготувати млинці на кефірі
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У 250 мл. окропу розчинити ½ чайної ложки соди, перемішати та поступово влити в тісто, одночасно перемішуючи віночком, щоб уникнути грудочок. Якщо тісто здається густим, додати ще трохи окропу. Додати в тісто рослинну олію та розтоплене вершкове масло, що додасть млинцям ніжного вершкового смаку та аромату.

рецепт, як приготувати млинці на кефірі
Приготування млинців на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку на високій температурі. Вперше змастити її олією за допомогою пензлика. Наливати тісто на дуже гарячу сковорідку, щоб утворювалися дірочки. Смажити млинці з двох сторін до золотистого кольору. За високої температури млинці випікаються швидко.

простий рецепт, як приготувати млинці на кефірі
Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Використовувати млинці для фарширування густою начинкою, наприклад сиром із родзинками. Заморожувати млинці за необхідності та розігрівати в мікрохвильовій печі перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків 

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок. 

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин. 

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди. 

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна. 

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин. 

рецепти борошно ідея для сніданку млинці кефір

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:31 Комфорт не для киян — який вигляд має Шулявський міст у Києві

08:30 Коли заброньованих можуть відправити на ВЛК — пояснює юрист

08:28 "АТЕШ" викрив військовий штаб РФ в санаторії Криму

08:22 У Тибеті стався потужний землетрус — понад 50 загиблих

08:02 В Івано-Франківській області судили чоловіка за неявку до ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Мінімалка і соцвиплати — що змінилося у 2025 році

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

07:53 Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну, — Reuters

07:52 Король Данії змінив герб країни після скандальної заяви Трампа

07:36 Росія планує вивезти дітей з ТОТ до мілітарних таборів

08:31 Комфорт не для киян — який вигляд має Шулявський міст у Києві

08:30 Коли заброньованих можуть відправити на ВЛК — пояснює юрист

08:28 "АТЕШ" викрив військовий штаб РФ в санаторії Криму

08:22 У Тибеті стався потужний землетрус — понад 50 загиблих

08:02 В Івано-Франківській області судили чоловіка за неявку до ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Мінімалка і соцвиплати — що змінилося у 2025 році

07:53 Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну, — Reuters

07:52 Король Данії змінив герб країни після скандальної заяви Трампа

07:36 Росія планує вивезти дітей з ТОТ до мілітарних таборів

07:30 Спортивні установи можуть бронювати спортсменів — які умови

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла