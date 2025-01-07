Як приготувати ідеальні млинці на сніданок — лише 500 мл. кефіру на 25 штук

Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Млинці на сніданок — це завжди смачно, швидко та ситно. Усього 500 мл. кефіру, і ви отримаєте цілих 25 ароматних млинців, які сподобаються всій родині. Готуйте із задоволенням!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір 2,5% — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

окріп — 250 мл.;

сода — ½ ч.л.;

олія — 3 ст.л.;

масло вершкове — 40 г;

цукор — 60 г;

сіль —2/3 ч.л.;

борошно — 300 г.

Для начинки:

сир — 800 г;

цукор — за смаком;

ванілін;

родзинки — 50 г;

сметана за бажанням, якщо сир сухий.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром і сіллю за допомогою віничка. Влити половину порції кефіру (приблизно 250 мл.), використати кефір 2,5% жирності. Перемішати та всипати одразу все борошно з ваніліном. Змішати до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Тісто має бути густим, як на оладки. Додати решту кефіру та знову перемішати, щоб тісто стало більш рідким.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У 250 мл. окропу розчинити ½ чайної ложки соди, перемішати та поступово влити в тісто, одночасно перемішуючи віночком, щоб уникнути грудочок. Якщо тісто здається густим, додати ще трохи окропу. Додати в тісто рослинну олію та розтоплене вершкове масло, що додасть млинцям ніжного вершкового смаку та аромату.

Приготування млинців на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку на високій температурі. Вперше змастити її олією за допомогою пензлика. Наливати тісто на дуже гарячу сковорідку, щоб утворювалися дірочки. Смажити млинці з двох сторін до золотистого кольору. За високої температури млинці випікаються швидко.

Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Використовувати млинці для фарширування густою начинкою, наприклад сиром із родзинками. Заморожувати млинці за необхідності та розігрівати в мікрохвильовій печі перед подачею.

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