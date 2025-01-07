Как приготовить идеальные блины на завтрак — всего 500 мл. кефира на 25 штук

Блинчики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Блинчики на завтрак — это всегда вкусно, быстро и сытно. Всего 500 мл. кефира, и вы получите целых 25 ароматных блинчиков, которые понравятся всей семье. Готовьте с удовольствием!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир 2,5% — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

кипяток — 250 мл.;

сода — ½ ч.л.;

масло — 3 ст.л.;

масло сливочное — 40 г;

сахар — 60 г;

соль — 2/3 ч.л.;

мука — 300 г.

Для начинки:

сыр — 800 г;

сахар — по вкусу;

ванилин;

изюм — 50 г;

сметана по желанию, если творог сухой.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и солью с помощью венчика. Влить половину кефирной порции (примерно 250 мл.), использовать кефир 2,5% жирности. Перемешать и всыпать сразу всю муку с ванилином. Смешать до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Добавить оставшийся кефир и снова перемешать, чтобы тесто стало более жидким.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В 250 мл. кипятка растворить ½ чайной ложки соды, перемешать и постепенно влить в тесто, одновременно перемешивая венчиком во избежание комочков. Если тесто кажется густым, добавить еще немного кипятка. Добавить в тесто растительное масло и растопленное сливочное масло, что придаст блинам нежный сливочный вкус и аромат.

Приготовление блинчиков на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду при высокой температуре. Сначала смазать ее растительным маслом с помощью кисточки. Наливать тесто на очень горячую сковороду, чтобы образовывались дырочки. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета. При высокой температуре блины выпекаются быстро.

Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Использовать блины для фарширования густой начинкой, например сыром с изюмом. Замораживать блины при необходимости и разогревать в микроволновке перед подачей.

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