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Блинчики на завтрак — понадобится 500 мл. кефира для 25 штук

7 января 2025 06:24
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить идеальные блины на завтрак — всего 500 мл. кефира на 25 штук
Блинчики на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Блинчики на завтрак — это всегда вкусно, быстро и сытно. Всего 500 мл. кефира, и вы получите целых 25 ароматных блинчиков, которые понравятся всей семье. Готовьте с удовольствием!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • кипяток — 250 мл.;
  • сода — ½ ч.л.;
  • масло — 3 ст.л.;
  • масло сливочное — 40 г;
  • сахар — 60 г;
  • соль — 2/3 ч.л.;
  • мука — 300 г.

Для начинки:

  • сыр — 800 г;
  • сахар — по вкусу;
  • ванилин;
  • изюм — 50 г;
  • сметана по желанию, если творог сухой.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром и солью с помощью венчика. Влить половину кефирной порции (примерно 250 мл.), использовать кефир 2,5% жирности. Перемешать и всыпать сразу всю муку с ванилином. Смешать до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Добавить оставшийся кефир и снова перемешать, чтобы тесто стало более жидким.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В 250 мл. кипятка растворить ½ чайной ложки соды, перемешать и постепенно влить в тесто, одновременно перемешивая венчиком во избежание комочков. Если тесто кажется густым, добавить еще немного кипятка. Добавить в тесто растительное масло и растопленное сливочное масло, что придаст блинам нежный сливочный вкус и аромат.

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Приготовление блинчиков на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду при высокой температуре. Сначала смазать ее растительным маслом с помощью кисточки. Наливать тесто на очень горячую сковороду, чтобы образовывались дырочки. Жарить блины с двух сторон до золотистого цвета. При высокой температуре блины выпекаются быстро.

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Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Использовать блины для фарширования густой начинкой, например сыром с изюмом. Замораживать блины при необходимости и разогревать в микроволновке перед подачей.

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