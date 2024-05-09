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Млинці з ідеальною пропорцією за рецептом від Клопотенка

9 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати ідеальні налисники — покроковий рецепт від Клопотенка.
Ідеальні млинці. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі ми знаємо, як готувати млинці, мало не у кожній родині є свій унікальний рецепт. Ніби як ця страва дуже проста, але якщо не знати кілька правил, то млинці можуть не вийти або вийти недостатньо добре. Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно готувати млинці, щоб вони виходили ідеальними. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 340 г молока; 
  • 130 г борошна; 
  • 2 яйця. 

Спосіб приготування 

Змішайте всі інгредієнти, а потім додайте невелику кількість соняшникової олії для пружності, цукор на свій смак і дрібку солі для балансу смаків. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо після перемішування інгредієнтів у вас у тісті залишилися грудочки, радимо процідити його через сито, всі грудочки залишаться у ситі, а тісто вийде ідеальної консистенції. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Як правильно смажити млинці

На розігріту пательню вилийте 1 ополоник тіста. Підвищить температуру, а через кілька секунд знову знизьте до середньої і продовжуйте смажити на ній. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Коли на поверхні з'являться бульбашки, це означає, що можна вже перевертати млинець. Смажте на другому боці буквально 30 секунд. 

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Приготування млинців. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали про рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
шеф-кухар
млинці

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