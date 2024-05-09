Как приготовить идеальные блинчики – пошаговый рецепт от Клопотенко.

Блинчики с идеальной пропорцией по рецепту от Клопотенко
Все мы знаем, как готовить блины, чуть ли не в каждой семье есть свой уникальный рецепт. Вроде как это блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не получиться или получиться недостаточно хорошо. Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно готовить блины, чтобы они получались идеальными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 340 г молока;
- 130 г муки;
- 2 яйца.
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты, а затем добавьте небольшое количество подсолнечного масла для упругости, сахар по своему вкусу и щепотку соли для баланса вкусов.
Если после перемешивания ингредиентов у вас в тесте остались комочки, советуем процедить его через сито, все комочки останутся в сите, а тесто получится идеальной консистенцией.
Как правильно жарить блины
На разогретую сковороду вылейте 1 половник теста. Увеличьте температуру, а через несколько секунд снова снизьте до средней и продолжайте жарить на ней.
Когда на поверхности появятся пузырьки, это означает, что можно переворачивать блин. Жарьте на другой стороне буквально 30 секунд.
Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.
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