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Блинчики с идеальной пропорцией по рецепту от Клопотенко

9 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить идеальные блинчики – пошаговый рецепт от Клопотенко.
Идеальные блины. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все мы знаем, как готовить блины, чуть ли не в каждой семье есть свой уникальный рецепт. Вроде как это блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не получиться или получиться недостаточно хорошо. Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал, как правильно готовить блины, чтобы они получались идеальными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 340 г молока;
  • 130 г муки;
  • 2 яйца.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты, а затем добавьте небольшое количество подсолнечного масла для упругости, сахар по своему вкусу и щепотку соли для баланса вкусов.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Если после перемешивания ингредиентов у вас в тесте остались комочки, советуем процедить его через сито, все комочки останутся в сите, а тесто получится идеальной консистенцией.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Как правильно жарить блины

На разогретую сковороду вылейте 1 половник теста. Увеличьте температуру, а через несколько секунд снова снизьте до средней и продолжайте жарить на ней.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Когда на поверхности появятся пузырьки, это означает, что можно переворачивать блин. Жарьте на другой стороне буквально 30 секунд.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали о рецепте блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

Евгений Клопотенко
рецепты
лайфхаки
шеф-повар
блины

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