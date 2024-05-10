Як приготувати апероль коктейль - простий рецепт.

Модний коктейль Апероль Шприц — рецепт від шеф кухаря
10 травня 2024 20:30
Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik
Всім любителям Маргарити та Апероль Шприц — якщо ви шукаєте смачний рецепт коктейлю, ми вам допоможемо. Перегляньте цей рецепт з ресторану El Verano в Саутгемптоні, в якому представлена "Маргарита від шеф-кухаря".
Рецепт коктейлю опублікував Danspapers.com.
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Вам знадобиться:
- 20 г Casa Lotos Sotol;
- 30 г Casa Dragones Tequila Blanco;
- 25 г Aperol;
- 30 г свіжого соку лайма;
- 20 г простого сиропу чи світлої агави;
- 60 г мандаринового соку;
- щіпка порошку чилі.
Спосіб приготування
У шейкер покладіть дві чашки льоду, потім додайте всі інгредієнти.
Добре збовтайте протягом 30 секунд.
Перелийте у великий винний келих і прикрасьте обідком таджин та часточкою мандарину.
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