Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Модний коктейль Апероль Шприц — рецепт від шеф кухаря arrow

Модний коктейль Апероль Шприц — рецепт від шеф кухаря

10 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати апероль коктейль - простий рецепт.
Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всім любителям Маргарити та Апероль Шприц — якщо ви шукаєте смачний рецепт коктейлю, ми вам допоможемо. Перегляньте цей рецепт з ресторану El Verano в Саутгемптоні, в якому представлена "Маргарита від шеф-кухаря".

Рецепт коктейлю опублікував Danspapers.com.

Читайте також:

Маргарита від шеф-кухаря у ресторані El Verano

null
Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 20 г Casa Lotos Sotol;
  • 30 г Casa Dragones Tequila Blanco;
  • 25 г Aperol;
  • 30 г свіжого соку лайма;
  • 20 г простого сиропу чи світлої агави;
  • 60 г мандаринового соку;
  • щіпка порошку чилі.

Спосіб приготування

У шейкер покладіть дві чашки льоду, потім додайте всі інгредієнти.

null
Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Добре збовтайте протягом 30 секунд.

Перелийте у великий винний келих і прикрасьте обідком таджин та часточкою мандарину.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про чудо-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два простих інгредієнти.

алкоголь
літо
рецепти
лайфхаки
напої
коктейль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина