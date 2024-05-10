Як приготувати апероль коктейль - простий рецепт.

Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Всім любителям Маргарити та Апероль Шприц — якщо ви шукаєте смачний рецепт коктейлю, ми вам допоможемо. Перегляньте цей рецепт з ресторану El Verano в Саутгемптоні, в якому представлена "Маргарита від шеф-кухаря".

Рецепт коктейлю опублікував Danspapers.com.

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Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

20 г Casa Lotos Sotol;

30 г Casa Dragones Tequila Blanco;

25 г Aperol;

30 г свіжого соку лайма;

20 г простого сиропу чи світлої агави;

60 г мандаринового соку;

щіпка порошку чилі.

Спосіб приготування

У шейкер покладіть дві чашки льоду, потім додайте всі інгредієнти.

Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Добре збовтайте протягом 30 секунд.

Перелийте у великий винний келих і прикрасьте обідком таджин та часточкою мандарину.

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