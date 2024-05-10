Как приготовить коктейль апероль — простой рецепт.

Модный коктейль Апероль Шприц — рецепт от шеф повара
Всем любителям Маргариты и Апероль Шприц — если вы ищете вкусный рецепт коктейля, мы вам поможем. Посмотрите этот рецепт из ресторана El Verano в Саутгемптоне, в котором представлена "Маргарита от шеф-повара".
Рецепт коктейля опубликовал Danspapers.com.
Маргарита от шеф-повара в ресторане El Verano
Вам понадобится:
- 20 г Casa Lotos Sotol;
- 30 г Casa Dragones Tequila Blanco;
- 25 г Aperol;
- 30 г свежего сока лайма;
- 20 г простого сиропа или светлой агавы;
- 60 г мандаринового сока;
- щепотка порошка чили.
Способ приготовления
В шейкер положите две чашки льда, затем добавьте все перечисленные ингредиенты.
Хорошо взболтайте в течение 30 секунд.
Перелейте в большой винный бокал и украсьте ободком таджина и долькой мандарина.
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