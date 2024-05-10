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Модный коктейль Апероль Шприц — рецепт от шеф повара

10 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить коктейль апероль — простой рецепт.
Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Всем любителям Маргариты и Апероль Шприц — если вы ищете вкусный рецепт коктейля, мы вам поможем. Посмотрите этот рецепт из ресторана El Verano в Саутгемптоне, в котором представлена "Маргарита от шеф-повара".

Рецепт коктейля опубликовал Danspapers.com.

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Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 20 г Casa Lotos Sotol;
  • 30 г Casa Dragones Tequila Blanco;
  • 25 г Aperol;
  • 30 г свежего сока лайма;
  • 20 г простого сиропа или светлой агавы;
  • 60 г мандаринового сока;
  • щепотка порошка чили. 

Способ приготовления 

В шейкер положите две чашки льда, затем добавьте все перечисленные ингредиенты.

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Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Хорошо взболтайте в течение 30 секунд.

Перелейте в большой винный бокал и украсьте ободком таджина и долькой мандарина.

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