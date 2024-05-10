Как приготовить коктейль апероль — простой рецепт.

Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Всем любителям Маргариты и Апероль Шприц — если вы ищете вкусный рецепт коктейля, мы вам поможем. Посмотрите этот рецепт из ресторана El Verano в Саутгемптоне, в котором представлена "Маргарита от шеф-повара".

Рецепт коктейля опубликовал Danspapers.com.

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Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Вам понадобится:

20 г Casa Lotos Sotol;

30 г Casa Dragones Tequila Blanco;

25 г Aperol;

30 г свежего сока лайма;

20 г простого сиропа или светлой агавы;

60 г мандаринового сока;

щепотка порошка чили.

Способ приготовления

В шейкер положите две чашки льда, затем добавьте все перечисленные ингредиенты.

Коктейль Апероль Шприц. Фото: Freepik

Хорошо взболтайте в течение 30 секунд.

Перелейте в большой винный бокал и украсьте ободком таджина и долькой мандарина.

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