Простий рецепт смачних пиріжків на сніданок, молдавські плачинди — покроковий рецепт.

Молдавські плачинди з сиром та кропом на сковороді — ідеально на сніданок
Рецепт смачних пиріжків, які ідеально підходять для сніданку. Спробуйте приготувати цю просту та смачну страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- окроп 250 мл;
- борошно 350 г;
- олія 1 ч.л;
- оцет 1 ч.л;
- сіль 1 ч.л.
Для начинки:
- сир 400 г;
- твердий сир 50-70 г;
- яйця 2 шт;
- кріп.
Спосіб приготування
У кипʼяток додати олію, оцет і сіль. Перемішати, щоб розчинити сіль. Помішуючи ложкою поступово додаємо борошно.
Коли тісто вже не буде гарячим, можемо місити руками. Залишаємо на півгодини Тісто розділяємо на рівні частини.
Розкачуємо не дуже тонко. По середині викладаємо начинку і загортаємо, як показано на фото.
Смажимо з обох страв на олії приблизно по півтори хвилини.
Готові плачинди викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
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