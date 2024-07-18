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Молдавські плачинди з сиром та кропом на сковороді — ідеально на сніданок

18 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Простий рецепт смачних пиріжків на сніданок, молдавські плачинди — покроковий рецепт.
Молдавські плачинди. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт смачних пиріжків, які ідеально підходять для сніданку. Спробуйте приготувати цю просту та смачну страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • окроп 250 мл;
  • борошно 350 г;
  • олія 1 ч.л;
  • оцет 1 ч.л;
  • сіль 1 ч.л.

Для начинки: 

  • сир 400 г;
  • твердий сир 50-70 г;
  • яйця 2 шт;
  • кріп. 

Спосіб приготування 

У кипʼяток додати олію, оцет і сіль. Перемішати, щоб розчинити сіль. Помішуючи ложкою поступово додаємо борошно. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Коли тісто вже не буде гарячим, можемо місити руками. Залишаємо на півгодини Тісто розділяємо на рівні частини.

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо не дуже тонко. По середині викладаємо начинку і загортаємо, як показано на фото.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Смажимо з обох страв на олії приблизно по півтори хвилини.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Готові плачинди викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

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