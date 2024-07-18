Простий рецепт смачних пиріжків на сніданок, молдавські плачинди — покроковий рецепт.

Молдавські плачинди. Фото: YouTube @panfartuh

Рецепт смачних пиріжків, які ідеально підходять для сніданку. Спробуйте приготувати цю просту та смачну страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

окроп 250 мл;

борошно 350 г;

олія 1 ч.л;

оцет 1 ч.л;

сіль 1 ч.л.

Для начинки:

сир 400 г;

твердий сир 50-70 г;

яйця 2 шт;

кріп.

Спосіб приготування

У кипʼяток додати олію, оцет і сіль. Перемішати, щоб розчинити сіль. Помішуючи ложкою поступово додаємо борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Коли тісто вже не буде гарячим, можемо місити руками. Залишаємо на півгодини Тісто розділяємо на рівні частини.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо не дуже тонко. По середині викладаємо начинку і загортаємо, як показано на фото.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Смажимо з обох страв на олії приблизно по півтори хвилини.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

Готові плачинди викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @panfartuh

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