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Молдавские плачинды с сыром и укропом на сковороде — идеально на завтрак

18 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Простой рецепт вкусных пирожков на завтрак, молдавские плачинды – пошаговый рецепт.
Молдавские плачинды. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт вкусных пирожков, которые идеально подходят для завтрака. Попытайтесь приготовить это простое и вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • кипяток 250 мл;
  • мука 350 г;
  • масло 1 ч.л.;
  • уксус 1 ч.л.;
  • соль 1 ч.л.

Для начинки:

  • творог 400 г;
  • твердый творог 50-70 г;
  • яйца 2 шт.;
  • укроп.

Способ приготовления

В кипяток добавить масло, уксус и соль. Перемешайте, чтобы растворить соль. Помешивая ложкой, постепенно добавляем муку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Когда тесто уже не будет горячим, можем месить руками. Оставляем на полчаса. Тесто разделяем на равные части.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем не очень тонко. Посредине выкладываем начинку и заворачиваем, как показано на фото.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Жарим из обоих сторон на масле примерно по полторы минуты.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Готовые плачинды выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

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Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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