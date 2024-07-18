Простой рецепт вкусных пирожков на завтрак, молдавские плачинды – пошаговый рецепт.

Молдавские плачинды с сыром и укропом на сковороде — идеально на завтрак
Рецепт вкусных пирожков, которые идеально подходят для завтрака. Попытайтесь приготовить это простое и вкусное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- кипяток 250 мл;
- мука 350 г;
- масло 1 ч.л.;
- уксус 1 ч.л.;
- соль 1 ч.л.
Для начинки:
- творог 400 г;
- твердый творог 50-70 г;
- яйца 2 шт.;
- укроп.
Способ приготовления
В кипяток добавить масло, уксус и соль. Перемешайте, чтобы растворить соль. Помешивая ложкой, постепенно добавляем муку.
Когда тесто уже не будет горячим, можем месить руками. Оставляем на полчаса. Тесто разделяем на равные части.
Раскатываем не очень тонко. Посредине выкладываем начинку и заворачиваем, как показано на фото.
Жарим из обоих сторон на масле примерно по полторы минуты.
Готовые плачинды выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
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