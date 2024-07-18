Простой рецепт вкусных пирожков на завтрак, молдавские плачинды – пошаговый рецепт.

Молдавские плачинды. Фото: YouTube @panfartuh

Рецепт вкусных пирожков, которые идеально подходят для завтрака. Попытайтесь приготовить это простое и вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

кипяток 250 мл;

мука 350 г;

масло 1 ч.л.;

уксус 1 ч.л.;

соль 1 ч.л.

Для начинки:

творог 400 г;

твердый творог 50-70 г;

яйца 2 шт.;

укроп.

Способ приготовления

В кипяток добавить масло, уксус и соль. Перемешайте, чтобы растворить соль. Помешивая ложкой, постепенно добавляем муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Когда тесто уже не будет горячим, можем месить руками. Оставляем на полчаса. Тесто разделяем на равные части.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем не очень тонко. Посредине выкладываем начинку и заворачиваем, как показано на фото.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Жарим из обоих сторон на масле примерно по полторы минуты.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

Готовые плачинды выкладываем на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

Приготовление пирожков. Фото: YouTube @panfartuh

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