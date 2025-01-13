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Молочна каша, для якої не порібно крупи — особливий смак за 8 хв

13 січня 2025 06:16
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Молочна каша, для якої не потрібна крупа — особливий смак за 8 хвилин
Молочна каша. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо хочете приготувати молочну кашу без крупи, цей рецепт саме для вас! Всього 8 хвилин, і у вас на столі ніжна, ароматна каша з унікальним смаком. Ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • молока — 800 мл.;
  • борошна — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор за смаком;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування

Додати сіль до борошна і перемішати. Збити яйце в іншій мисці виделкою і вилити в борошно. Почати перемішувати яйце з борошном спочатку виделкою.

молочна каша
Борошно та яєчна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Потім перемішати пальцями. Щоб вийшла дрібна крихта, суміш взяти в одну долоню, накрити іншою долонею і перетерти.

молочна каша без крупи
Приготування каші. Фото: gospodynka.com.ua

У невеликій каструлі нагріти молоко до кипіння. Доповнити його сіллю та цукром, додати за смаком. Висипати суміш у молоко і добре перемішати. Каша густіє на очах. 

рецепт молочна каша без крупи
Суміш для каші. Фото: gospodynka.com.ua

Щойно вона стане густою, каша готова. Її можна доповнити вершковим маслом. Подавати готову кашу на стіл. Каша дуже ніжна з чудовим смаком, але її смак не схожий на інші каші з круп.

молочна каша на сніданок без крупи
Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

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Сніданок молоко рецепти каша ідея для сніданку

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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