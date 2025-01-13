Молочна каша, для якої не потрібна крупа — особливий смак за 8 хвилин

Молочна каша, для якої не порібно крупи — особливий смак за 8 хв
Якщо хочете приготувати молочну кашу без крупи, цей рецепт саме для вас! Всього 8 хвилин, і у вас на столі ніжна, ароматна каша з унікальним смаком. Ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молока — 800 мл.;
- борошна — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор за смаком;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Додати сіль до борошна і перемішати. Збити яйце в іншій мисці виделкою і вилити в борошно. Почати перемішувати яйце з борошном спочатку виделкою.
Потім перемішати пальцями. Щоб вийшла дрібна крихта, суміш взяти в одну долоню, накрити іншою долонею і перетерти.
У невеликій каструлі нагріти молоко до кипіння. Доповнити його сіллю та цукром, додати за смаком. Висипати суміш у молоко і добре перемішати. Каша густіє на очах.
Щойно вона стане густою, каша готова. Її можна доповнити вершковим маслом. Подавати готову кашу на стіл. Каша дуже ніжна з чудовим смаком, але її смак не схожий на інші каші з круп.
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