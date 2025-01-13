Молочна каша, для якої не потрібна крупа — особливий смак за 8 хвилин

Молочна каша. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочете приготувати молочну кашу без крупи, цей рецепт саме для вас! Всього 8 хвилин, і у вас на столі ніжна, ароматна каша з унікальним смаком. Ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молока — 800 мл.;

борошна — 250 г;

яйце — 1 шт.;

цукор за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Додати сіль до борошна і перемішати. Збити яйце в іншій мисці виделкою і вилити в борошно. Почати перемішувати яйце з борошном спочатку виделкою.

Борошно та яєчна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Потім перемішати пальцями. Щоб вийшла дрібна крихта, суміш взяти в одну долоню, накрити іншою долонею і перетерти.

Приготування каші. Фото: gospodynka.com.ua

У невеликій каструлі нагріти молоко до кипіння. Доповнити його сіллю та цукром, додати за смаком. Висипати суміш у молоко і добре перемішати. Каша густіє на очах.

Суміш для каші. Фото: gospodynka.com.ua

Щойно вона стане густою, каша готова. Її можна доповнити вершковим маслом. Подавати готову кашу на стіл. Каша дуже ніжна з чудовим смаком, але її смак не схожий на інші каші з круп.

Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

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