Молочная каша, для которой не нужна крупа — особый вкус за 8 минут

Молочная каша. Фото: gospodynka.com.ua

Если хотите приготовить молочную кашу без крупы, этот рецепт именно для вас! Всего 8 минут, и у вас на столе нежная, ароматная каша с уникальным вкусом. Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молока — 800 мл.;

муки — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар по вкусу;

соль по вкусу;

Способ приготовления

Добавить соль к муке и перемешать. Взбить яйцо в другой миске вилкой и вылить в муку. Начать перемешивать яйцо с мукой сначала вилкой.

Мука и яичная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Потом перемешать пальцами. Чтобы получилась мелкая крошка, смесь взять в одну ладонь, накрыть другой ладонью и перетереть.

Приготовление каши. Фото: gospodynka.com.ua

В небольшой кастрюле нагреть молоко до кипения. Дополнить его солью и сахаром, добавить по вкусу. Высыпать смесь в молоко и хорошо перемешать. Каша густеет на глазах.

Смесь для каши. Фото: gospodynka.com.ua

Как только она станет густой, каша готова. Ее можно дополнить сливочным маслом. Подавать готовую кашу на стол. Каша очень нежная с замечательным вкусом, но ее вкус не похож на другие каши из круп.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

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