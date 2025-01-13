Молочная каша, для которой не нужна крупа — особый вкус за 8 минут

Молочная каша, для которой не нужно крупы — особый вкус за 8 мин
Если хотите приготовить молочную кашу без крупы, этот рецепт именно для вас! Всего 8 минут, и у вас на столе нежная, ароматная каша с уникальным вкусом. Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молока — 800 мл.;
- муки — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар по вкусу;
- соль по вкусу;
Способ приготовления
Добавить соль к муке и перемешать. Взбить яйцо в другой миске вилкой и вылить в муку. Начать перемешивать яйцо с мукой сначала вилкой.
Потом перемешать пальцами. Чтобы получилась мелкая крошка, смесь взять в одну ладонь, накрыть другой ладонью и перетереть.
В небольшой кастрюле нагреть молоко до кипения. Дополнить его солью и сахаром, добавить по вкусу. Высыпать смесь в молоко и хорошо перемешать. Каша густеет на глазах.
Как только она станет густой, каша готова. Ее можно дополнить сливочным маслом. Подавать готовую кашу на стол. Каша очень нежная с замечательным вкусом, но ее вкус не похож на другие каши из круп.
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