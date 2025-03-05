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Молочна шарлотка — волога і тиждень не черствіє, золотий рецепт

5 березня 2025 03:08
Марина Євтягіна - Редактор
Молочна шарлотка — покроковий рецепт ніжної випічки
Молочна шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця молочна шарлотка — просто знахідка. Волога, ніжна, ароматна і залишається свіжою навіть через кілька днів. Простий рецепт, який завжди виходить ідеально. Ідеальне рішення для домашнього чаювання. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • олія — 80 мл;
  • молоко — 120 мл;
  • борошно — 210 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • яблуко — 1 шт.;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • вершкове масло — 60 г;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати яйця з дрібкою солі та цукром, збити вінчиком до однорідності. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, додати до рідкої маси, замісити гладке тісто.

рецепт вологої шарлотки
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити вершковим маслом, вилити тісто.

рецепт домашньої вологої шарлотки
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблуко очистити від шкірки, нарізати шматочками, скропити лимонним соком і одразу викласти на тісто. Змастити верх розтопленим вершковим маслом, посипати цукром.

простий рецепт домашньої вологої шарлотки
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин.

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