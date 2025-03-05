Молочна шарлотка — покроковий рецепт ніжної випічки

Молочна шарлотка — волога і тиждень не черствіє, золотий рецепт
Ця молочна шарлотка — просто знахідка. Волога, ніжна, ароматна і залишається свіжою навіть через кілька днів. Простий рецепт, який завжди виходить ідеально. Ідеальне рішення для домашнього чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- олія — 80 мл;
- молоко — 120 мл;
- борошно — 210 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- яблуко — 1 шт.;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- вершкове масло — 60 г;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати яйця з дрібкою солі та цукром, збити вінчиком до однорідності. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, додати до рідкої маси, замісити гладке тісто.
Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити вершковим маслом, вилити тісто.
Яблуко очистити від шкірки, нарізати шматочками, скропити лимонним соком і одразу викласти на тісто. Змастити верх розтопленим вершковим маслом, посипати цукром.
Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин.
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