Молочна шарлотка — покроковий рецепт ніжної випічки

Молочна шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua

Ця молочна шарлотка — просто знахідка. Волога, ніжна, ароматна і залишається свіжою навіть через кілька днів. Простий рецепт, який завжди виходить ідеально. Ідеальне рішення для домашнього чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

олія — 80 мл;

молоко — 120 мл;

борошно — 210 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

яблуко — 1 шт.;

цедра лимона — з 1 шт.;

вершкове масло — 60 г;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати яйця з дрібкою солі та цукром, збити вінчиком до однорідності. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, додати до рідкої маси, замісити гладке тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити вершковим маслом, вилити тісто.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблуко очистити від шкірки, нарізати шматочками, скропити лимонним соком і одразу викласти на тісто. Змастити верх розтопленим вершковим маслом, посипати цукром.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180 °C протягом 40 хвилин.

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