Молочная шарлотка — пошаговый рецепт нежной выпечки

Молочная Шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua

Эта молочная шарлотка — просто находка. Влажная, нежная, ароматная и остается свежей даже через несколько дней. Простой рецепт, который всегда получается идеально. Идеальное решение для домашнего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

масло — 80 мл;

молоко — 120 мл;

мука — 210 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

яблоко — 1 шт.;

цедра лимона — 1 шт.;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать яйца со щепоткой соли и сахаром, взбить венчиком до однородности. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидкой массе, замесить гладкое тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать сливочным маслом, вылить тесто.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко очистить от кожуры, нарезать кусочками, сбрызнуть лимонным соком и сразу выложить на тесто. Смазать верх растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром.

Готовый пирог готов. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40 минут.

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