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Молочная шарлотка — влажная и неделю не черствеет, золотой рецепт

5 марта 2025 03:08
Марина Евтягина - Редактор
Молочная шарлотка — пошаговый рецепт нежной выпечки
Молочная Шарлотка. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта молочная шарлотка — просто находка. Влажная, нежная, ароматная и остается свежей даже через несколько дней. Простой рецепт, который всегда получается идеально. Идеальное решение для домашнего чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • масло — 80 мл;
  • молоко — 120 мл;
  • мука — 210 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • яблоко — 1 шт.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать яйца со щепоткой соли и сахаром, взбить венчиком до однородности. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидкой массе, замесить гладкое тесто.

рецепт вологої шарлотки
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать сливочным маслом, вылить тесто.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоко очистить от кожуры, нарезать кусочками, сбрызнуть лимонным соком и сразу выложить на тесто. Смазать верх растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром.

простий рецепт домашньої вологої шарлотки
Готовый пирог готов. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40 минут.

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