Молочная шарлотка — пошаговый рецепт нежной выпечки

Молочная шарлотка — влажная и неделю не черствеет, золотой рецепт
Эта молочная шарлотка — просто находка. Влажная, нежная, ароматная и остается свежей даже через несколько дней. Простой рецепт, который всегда получается идеально. Идеальное решение для домашнего чаепития.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- масло — 80 мл;
- молоко — 120 мл;
- мука — 210 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- яблоко — 1 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- сливочное масло — 60 г;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешать яйца со щепоткой соли и сахаром, взбить венчиком до однородности. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, добавить к жидкой массе, замесить гладкое тесто.
Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать сливочным маслом, вылить тесто.
Яблоко очистить от кожуры, нарезать кусочками, сбрызнуть лимонным соком и сразу выложить на тесто. Смазать верх растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром.
Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40 минут.
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