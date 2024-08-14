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Молочний пиріг без яєць з нектаринами — ароматний десерт

14 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Молочний пиріг без яєць із нектаринами – покроковий рецепт
Пиріг із нектаринами. Фото: YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Молочний пиріг без яєць з нектаринами — це ніжний та ароматний десерт, який чудово підходить для тих, хто шукає легкі та смачні рецепти. Завдяки поєднанню кремової текстури та солодкості нектаринів, цей пиріг стане чудовим завершенням трапези або приємним частуванням до чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • нектарини — 2 шт.;
  • борошно — 350 г;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • молоко — 270 г;
  • цукор (за бажанням з додаванням 2 г ваніліну) — 220 г;
  • вершкове масло — 110 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • цукрова пудра для подачі;
  • форма діаметром — 26 см.

Спосіб приготування

Змішуємо в мисці розтоплене вершкове масло, молоко, цукор, сіль та розпушувач. Ретельно перемішуємо віночком до розчинення цукру.

рецепт пирога з нектаринами
Молоко для замішування. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо борошно і перемішуємо тісто до рідкого однорідного стану. Нектарини нарізаємо часточками.

простий рецепт пирога з нектаринами
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто виливаємо в роз'ємну форму (попередньо застелену пергаментом, змащеним олією).

смачний рецепт пирога з нектаринами
Тісто та нектарин. Фото: YouTube @evadaren

Нектарини довільно викладаємо, втискуючи в тісто шкіркою нагору.

літній рецепт пирога з нектаринами
Пиріг з нектаринами. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо 40 хвилин при 180 ºС до золотистої скоринки. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою, даємо трохи охолонути і насолоджуємось.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

рецепти пиріг десерт персики нектарин

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