Молочний пиріг без яєць із нектаринами – покроковий рецепт

Пиріг із нектаринами. Фото: YouTube @evadaren

Молочний пиріг без яєць з нектаринами — це ніжний та ароматний десерт, який чудово підходить для тих, хто шукає легкі та смачні рецепти. Завдяки поєднанню кремової текстури та солодкості нектаринів, цей пиріг стане чудовим завершенням трапези або приємним частуванням до чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

нектарини — 2 шт.;

борошно — 350 г;

сіль — 1/2 ч.л.;

молоко — 270 г;

цукор (за бажанням з додаванням 2 г ваніліну) — 220 г;

вершкове масло — 110 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

цукрова пудра для подачі;

форма діаметром — 26 см.

Спосіб приготування

Змішуємо в мисці розтоплене вершкове масло, молоко, цукор, сіль та розпушувач. Ретельно перемішуємо віночком до розчинення цукру.

Молоко для замішування. Фото: YouTube @evadaren

Додаємо борошно і перемішуємо тісто до рідкого однорідного стану. Нектарини нарізаємо часточками.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто виливаємо в роз'ємну форму (попередньо застелену пергаментом, змащеним олією).

Тісто та нектарин. Фото: YouTube @evadaren

Нектарини довільно викладаємо, втискуючи в тісто шкіркою нагору.

Пиріг з нектаринами. Фото: YouTube @evadaren

Випікаємо 40 хвилин при 180 ºС до золотистої скоринки. Готовий пиріг посипаємо цукровою пудрою, даємо трохи охолонути і насолоджуємось.

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