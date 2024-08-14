Молочный пирог без яиц с нектаринами — пошаговый рецепт

Молочный пирог без яиц с нектаринами — ароматный десерт
Молочный пирог без яиц с нектаринами — это нежный и ароматный десерт, который прекрасно подходит для тех, кто ищет легкие и вкусные рецепты. Благодаря сочетанию кремовой текстуры и сладости нектаринов, этот пирог станет отличным завершением трапезы или приятным угощением к чаю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- нектарины — 2 шт.;
- мука — 350 г;
- соль — 1/2 ч.л.;
- молоко — 270 г;
- сахар (при желании с добавлением 2 г ванилина) — 220 г;
- сливочное масло — 110 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- сахарная пудра для подачи;
- форма диаметром — 26 см.
Способ приготовления
Смешиваем в миске растопленное сливочное масло, молоко, сахар, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем венчиком до растворения сахара.
Добавляем муку и перемешиваем тесто до жидкого однородного состояния. Нектарины нарезаем дольками.
Тесто выливаем в разъемную форму (предварительно застеленную пергаментом, смазанным маслом).
Нектарины произвольно выкладываем, вдавливая в тесто кожицей вверх.
Выпекаем 40 минут при 180 ºС до золотистой корочки. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой, даем немного остыть и наслаждаемся.
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