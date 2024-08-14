Молочный пирог без яиц с нектаринами — пошаговый рецепт

Пирог с нектаринами. Фото: YouTube @evadaren

Молочный пирог без яиц с нектаринами — это нежный и ароматный десерт, который прекрасно подходит для тех, кто ищет легкие и вкусные рецепты. Благодаря сочетанию кремовой текстуры и сладости нектаринов, этот пирог станет отличным завершением трапезы или приятным угощением к чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

нектарины — 2 шт.;

мука — 350 г;

соль — 1/2 ч.л.;

молоко — 270 г;

сахар (при желании с добавлением 2 г ванилина) — 220 г;

сливочное масло — 110 г;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

сахарная пудра для подачи;

форма диаметром — 26 см.

Способ приготовления

Смешиваем в миске растопленное сливочное масло, молоко, сахар, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Молоко для теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавляем муку и перемешиваем тесто до жидкого однородного состояния. Нектарины нарезаем дольками.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тесто выливаем в разъемную форму (предварительно застеленную пергаментом, смазанным маслом).

Тесто и нектарин. Фото: YouTube @evadaren

Нектарины произвольно выкладываем, вдавливая в тесто кожицей вверх.

Пирог с нектаринами. Фото: YouTube @evadaren

Выпекаем 40 минут при 180 ºС до золотистой корочки. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой, даем немного остыть и наслаждаемся.

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