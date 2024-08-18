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Молода картопля із зеленню у вершковому соусі, яка тане в роті

18 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Молода картопля із зеленню у вершковому соусі — покроковий смачний рецепт.
Молода картопля. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте простий та смачний спосіб приготувати молоду картоплю, цей рецепт саме для вас. Ніжна молода картопля, обгорнута у вершковий соус з ароматною зеленню, стане справжньою окрасою вашого столу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • молода картопля 1 кг;
  • вершки 150 мл;
  • зелена цибуля;
  • кріп;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Картоплю чистимо і кладемо варити. Коли закипить, солимо і починаємо робити соус.

як приготувати молоду картоплю
Соус та зелень. Фото: YouTube @panfartuh

Спершу нарізаємо зелень. У сковорідку ллємо вершки. Чекаємо, щоб нагрілися і долдаємо нарізану зелень.

рецепт молодої картоплі
Молода картопля та суос. Фото: YouTube @panfartuh

Щоб вершки кипіли не потрібно. Коли з’являться перші бульбашки, забираємо.

рецепт молодої картоплі в соусі
Молода картопля у вершковому соусі. Фото: YouTube @panfartuh

Зливаємо з картоплі воду і перемішуємо з соусом.

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