Молода картопля із зеленню у вершковому соусі — покроковий смачний рецепт.

Молода картопля із зеленню у вершковому соусі, яка тане в роті
Якщо ви шукаєте простий та смачний спосіб приготувати молоду картоплю, цей рецепт саме для вас. Ніжна молода картопля, обгорнута у вершковий соус з ароматною зеленню, стане справжньою окрасою вашого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- молода картопля 1 кг;
- вершки 150 мл;
- зелена цибуля;
- кріп;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Картоплю чистимо і кладемо варити. Коли закипить, солимо і починаємо робити соус.
Спершу нарізаємо зелень. У сковорідку ллємо вершки. Чекаємо, щоб нагрілися і долдаємо нарізану зелень.
Щоб вершки кипіли не потрібно. Коли з’являться перші бульбашки, забираємо.
Зливаємо з картоплі воду і перемішуємо з соусом.
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