Молодой картофель с зеленью в сливочном соусе — вкусный пошаговый рецепт.

Молодой картофель с зеленью в сливочном соусе, который тает во рту
Если вы ищете простой и вкусный способ приготовить молодой картофель, этот рецепт именно для вас. Нежный молодой картофель, в сливочном соусе с ароматной зеленью, станет настоящим украшением вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- молодой картофель 1 кг;
- сливки 150 мл;
- зеленый лук;
- укроп;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Картошку чистим и кладем варить. Когда закипит, солим и начинаем делать соус.
Сначала нарезаем зелень. В сковородку наливаем сливки. Ждем, чтобы нагрелись и долдаем нарезанную зелень.
Доводить сливки до кипения не нужно. Когда появятся первые пузырьки, убираем.
Сливаем из картофеля воду и перемешиваем с соусом.
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