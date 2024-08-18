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Молодой картофель с зеленью в сливочном соусе, который тает во рту

18 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Молодой картофель с зеленью в сливочном соусе — вкусный пошаговый рецепт.
Молодой картофель. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы ищете простой и вкусный способ приготовить молодой картофель, этот рецепт именно для вас. Нежный молодой картофель, в сливочном соусе с ароматной зеленью, станет настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • молодой картофель 1 кг;
  • сливки 150 мл;
  • зеленый лук;
  • укроп;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Картошку чистим и кладем варить. Когда закипит, солим и начинаем делать соус.

как приготовить молодой картофель
Соус и зелень. Фото: YouTube @panfartuh

Сначала нарезаем зелень. В сковородку наливаем сливки. Ждем, чтобы нагрелись и долдаем нарезанную зелень.

рецепт молодого картофеля
Молодой картофель и соус. Фото: YouTube @panfartuh

Доводить сливки до кипения не нужно. Когда появятся первые пузырьки, убираем.

рецепт молодого картофеля в соусе
Молодой картофель в сливочном соусе. Фото: YouTube @panfartuh

Сливаем из картофеля воду и перемешиваем с соусом.

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