Як приготувати морквяний пиріг — відео та фото рецепт

Морквяний пиріг зі сметанним кремом за бабусиним рецептом
Шикарний пиріг із найпростіших продуктів. Дуже ароматний, смачний та ніжний, при цьому готується швидко та просто. Крем гідний окремої похвали — густий, ніжний, із приємною кислинкою та цитрусовим ароматом. Такий пиріг можна зробити у формі торта, сам корж розрізати на 2 або 3 частини, а кількість крему збільшити в 2 рази і вийде смачний морквяний торт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- морква 200 г;
- яйця великі С0 3 шт.;
- цукор 160 г;
- ванільний цукор 10 г;
- олія без запаху 80 г;
- борошно 180 г;
- сіль 1/3 ч. л.;
- розпушувач 10 г;
- родзинки 100 г;
- кориця 1/3 ч. л.;
- цедра 1 невеликого апельсину.
Для крему-глазурі:
- сметану 20% 150 г;
- згущене молоко 160 г;
- цедра та сік половини лимона.
Спосіб приготування
Моркву натерти на дрібній тертці, цедру апельсина також натерти на дрібній тертці.
Яйця збити з цукром, сіллю та ванільним цукром до світлої пишної маси близько 4-5 хвилин, додати олію.
Родзинки промити і просушити. Додати 1 ст.л. борошна. Перемішати. Борошно, що залишилося змішати з корицею і розпушувачем.
До збитих яєць з цукром і олією додати моркву, цедру апельсина, борошно з корицею та розпушувачем. Наприкінці додати родзинки і перемішати.
На дно форми покласти пергамент, змастити дно та стінки форми олією, вилити тісто. Випікати близько 45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 °С духовці. Орієнтуйтеся по своїй духовці, дерев'яна шпажка або зубочистка має виходити сухою без залишків непропеченого тіста.
Даємо пирогу охолонути у формі 15-20 хвилин, потім дістаємо і даємо йому повністю охолонути.
Тим часом робимо крем: сметану збити зі згущеним молоком протягом 5 хвилин. Маса буде дуже рідкою спочатку.
Додати цедру та сік половини лимона, прямо на очах крем загусне. Крем виходить шикарний — густий, ніжний із приємною кислинкою. Змастити остиглий пиріг кремом, можна зробити гарні патьоки.
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