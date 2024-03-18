Як приготувати морквяний пиріг — відео та фото рецепт

Морквяний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шикарний пиріг із найпростіших продуктів. Дуже ароматний, смачний та ніжний, при цьому готується швидко та просто. Крем гідний окремої похвали — густий, ніжний, із приємною кислинкою та цитрусовим ароматом. Такий пиріг можна зробити у формі торта, сам корж розрізати на 2 або 3 частини, а кількість крему збільшити в 2 рази і вийде смачний морквяний торт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

морква 200 г;

яйця великі С0 3 шт.;

цукор 160 г;

ванільний цукор 10 г;

олія без запаху 80 г;

борошно 180 г;

сіль 1/3 ч. л.;

розпушувач 10 г;

родзинки 100 г;

кориця 1/3 ч. л.;

цедра 1 невеликого апельсину.

Для крему-глазурі:

сметану 20% 150 г;

згущене молоко 160 г;

цедра та сік половини лимона.

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці, цедру апельсина також натерти на дрібній тертці.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйця збити з цукром, сіллю та ванільним цукром до світлої пишної маси близько 4-5 хвилин, додати олію.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Родзинки промити і просушити. Додати 1 ст.л. борошна. Перемішати. Борошно, що залишилося змішати з корицею і розпушувачем.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

До збитих яєць з цукром і олією додати моркву, цедру апельсина, борошно з корицею та розпушувачем. Наприкінці додати родзинки і перемішати.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно форми покласти пергамент, змастити дно та стінки форми олією, вилити тісто. Випікати близько 45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 °С духовці. Орієнтуйтеся по своїй духовці, дерев'яна шпажка або зубочистка має виходити сухою без залишків непропеченого тіста.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо пирогу охолонути у формі 15-20 хвилин, потім дістаємо і даємо йому повністю охолонути.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом робимо крем: сметану збити зі згущеним молоком протягом 5 хвилин. Маса буде дуже рідкою спочатку.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цедру та сік половини лимона, прямо на очах крем загусне. Крем виходить шикарний — густий, ніжний із приємною кислинкою. Змастити остиглий пиріг кремом, можна зробити гарні патьоки.

Раніше ми писали про рецепт смачного пирога Фитір по-єгипетськи із заварним кремом.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.