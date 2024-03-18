Как приготовить морковный пирог — видео и фото рецепт

Морковный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Шикарный пирог из самых простых продуктов. Очень ароматный, вкусный и нежный, при этом готовится быстро и просто. Крем достоин отдельной похвалы — густой, нежный с приятной кислинкой и цитрусовым ароматом. Такой пирог можно сделать в форме торта, сам корж разрезать на 2 или 3 части, а количество крема увеличить в 2 раза, и получится вкусный домашний морковный торт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

морковь 200 г;

яйца крупные С0 3 шт.;

сахар 160 г;

ванильный сахар 10 г;

растительное масло без запаха 80 г;

мука 180 г;

соль 1/3 ч.л.;

разрыхлитель 10 г;

изюм 100 г;

корица 1/3 ч.л.;

цедра 1 небольшого апельсина.

Для крема-глазури:

сметана 20% 150 г;

сгущенное молоко 160 г;

цедра и сок половины лимона.

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке, цедру апельсина тоже натереть на мелкой терке.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы около 4-5 минут, добавить растительное масло.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм промыть и просушить. Добавить к нему 1 ст.л. муки. Перемешать. Оставшуюся муку смешать с корицей и разрыхлителем.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

К взбитым яйцам с сахаром и растительным маслом добавить морковь, цедру апельсина, муку с корицей и разрыхлителем. В конце добавить изюм и перемешать.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно формы положить пергамент, смазать дно и стенки формы растительным маслом, вылить тесто. Выпекать около 45 минут в заранее прогретой до 180 °С духовке. Ориентируйтесь по своей духовке, деревянная шпажка или зубочистка должна выходить сухой без остатков непропеченного теста.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем пирогу остыть в форме 15-20 минут, потом достаем и даем ему полностью остыть.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем делаем крем: сметану взбить со сгущенным молоком в течение 5 минут. Масса будет очень жидкой сначала.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить цедру и сок половины лимона, прямо на глазах крем загустеет. Крем получается шикарный — густой, нежный с приятной кислинкой. Смазать остывший пирог кремом, можно сделать красивые подтеки.

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