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Морковный пирог со сметанным кремом по бабушкиному рецепту

18 марта 2024 08:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить морковный пирог — видео и фото рецепт
Морковный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шикарный пирог из самых простых продуктов. Очень ароматный, вкусный и нежный, при этом готовится быстро и просто. Крем достоин отдельной похвалы — густой, нежный с приятной кислинкой и цитрусовым ароматом. Такой пирог можно сделать в форме торта, сам корж разрезать на 2 или 3 части, а количество крема увеличить в 2 раза, и получится вкусный домашний морковный торт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • морковь 200 г;
  • яйца крупные С0 3 шт.;
  • сахар 160 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • растительное масло без запаха 80 г;
  • мука 180 г;
  • соль 1/3 ч.л.;
  • разрыхлитель 10 г;
  • изюм 100 г;
  • корица 1/3 ч.л.;
  • цедра 1 небольшого апельсина. 

Для крема-глазури:

  • сметана 20% 150 г;
  • сгущенное молоко 160 г;
  • цедра и сок половины лимона.

Способ приготовления 

Морковь натереть на мелкой терке, цедру апельсина тоже натереть на мелкой терке.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы около 4-5 минут, добавить растительное масло. 

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Изюм промыть и просушить. Добавить к нему 1 ст.л. муки. Перемешать. Оставшуюся муку смешать с корицей и разрыхлителем.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

К взбитым яйцам с сахаром и растительным маслом добавить морковь, цедру апельсина, муку с корицей и разрыхлителем. В конце добавить изюм и перемешать.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

На дно формы положить пергамент, смазать дно и стенки формы растительным маслом, вылить тесто. Выпекать около 45 минут в заранее прогретой до 180 °С духовке. Ориентируйтесь по своей духовке, деревянная шпажка или зубочистка должна выходить сухой без остатков непропеченного теста. 

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даем пирогу остыть в форме 15-20 минут, потом достаем и даем ему полностью остыть.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем делаем крем: сметану взбить со сгущенным молоком в течение 5 минут. Масса будет очень жидкой сначала. 

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить цедру и сок половины лимона, прямо на глазах крем загустеет. Крем получается шикарный — густой, нежный  с приятной кислинкой. Смазать остывший пирог кремом, можно сделать красивые подтеки.

Ранее мы писали про рецепт вкусного пирога Фытыр по-египетски с заварным кремом. 

Еще мы рассказывали про рецепт ароматного пирога с ягодами и способ приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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пирог
десерт
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выпечка

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