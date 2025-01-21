Домашня моцарела — рецепт із трьох інгредієнтів, який здивує своєю простотою

Моцарела легко готується вдома лише з 3 інгредієнтів — рецепт
Приготувати домашню моцарелу простіше, ніж здається. Усього три інгредієнти, трохи вашого часу — і ви отримаєте ніжний і смачний сир, який стане зіркою вашого столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 3 літри домашнього молока;
- 6 столових ложок оцету;
- 1 столова ложка солі.
Спосіб приготування
Підігріти 3 літри домашнього молока на середньому вогні до температури приблизно 60°C. Зняти молоко з вогню, поступово додати до нього 6 столових ложок оцту.
Після кожної ложки перемішувати молоко. Коли почнуть формуватися сирні згустки, продовжувати помішувати, поки не утвориться великий комок сиру, а сироватка не відокремиться. Вийняти сир із каструлі та ретельно віджати всю вологу.
Додати 1 столову ложку солі до сироватки, перемішати до повного розчинення. Поставити сироватку на вогонь і нагріти до 80°C, потім зняти з вогню. Покласти сформований сир у гарячу сироватку на 3 хвилини. Потім дістати, ще раз віджати вологу і сформувати кульку.
Перекласти готову моцарелу в дуже холодну воду на 20-30 хвилин. З цієї кількості молока виходить приблизно 400 грамів домашньої моцарели.
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