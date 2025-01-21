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Моцарелла легко готовится дома всего из 3 ингредиентов — рецепт

21 января 2025 05:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашняя моцарелла — рецепт из трех ингредиентов, который удивит своей простотой
Домашняя моцарелла. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовить домашнюю моцареллу проще, чем кажется. Всего три ингредиента, немного вашего времени — и вы получите нежный и вкусный сыр, который станет звездой вашего стола. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 3 литра домашнего молока;
  • 6 столовых ложек уксуса;
  • 1 столовая ложка соли.

Способ приготовления

Подогреть 3 литра домашнего молока на среднем огне до температуры примерно 60 °C. Снять молоко с огня, постепенно добавить к нему 6 столовых ложек уксуса.

как приготовить домашнюю моцареллу
Добавление молока. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После каждой ложки перемешивать молоко. Когда начнут формироваться творожные сгустки, продолжать помешивать, пока не образуется большой комок сыра, а сыворотка не отделится. Вынуть сыр из кастрюли и тщательно отжать всю влагу.

рецепт, как сделать моцареллу
Приготовление сыра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить 1 столовую ложку соли к сыворотке, перемешать до полного растворения. Поставить сыворотку на огонь и нагреть до 80 °C, затем снять с огня. Положить сформированный сыр в горячую сыворотку на 3 минуты. Затем достать, еще раз отжать влагу и сформировать шарик.

как делается моцарелла
Приготовление моцареллы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Переложить готовую моцареллу в очень холодную воду на 20-30 минут. Из этого количества молока получается примерно 400 граммов домашней моцареллы.

Ранее мы писали, чем можно заменить сливки — понадобится масло и молоко.

Также мы рассказывали, как проверить качество сгущенного молока еще в магазине и дома.

Еще мы рассказывали, кому нельзя есть творог.

 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:30 Помощь ВПЛ, травмированным от взрывчаток — как получить выплаты

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