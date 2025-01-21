Домашняя моцарелла — рецепт из трех ингредиентов, который удивит своей простотой

Домашняя моцарелла. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготовить домашнюю моцареллу проще, чем кажется. Всего три ингредиента, немного вашего времени — и вы получите нежный и вкусный сыр, который станет звездой вашего стола. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

3 литра домашнего молока;

6 столовых ложек уксуса;

1 столовая ложка соли.

Способ приготовления

Подогреть 3 литра домашнего молока на среднем огне до температуры примерно 60 °C. Снять молоко с огня, постепенно добавить к нему 6 столовых ложек уксуса.

Добавление молока. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После каждой ложки перемешивать молоко. Когда начнут формироваться творожные сгустки, продолжать помешивать, пока не образуется большой комок сыра, а сыворотка не отделится. Вынуть сыр из кастрюли и тщательно отжать всю влагу.

Приготовление сыра. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить 1 столовую ложку соли к сыворотке, перемешать до полного растворения. Поставить сыворотку на огонь и нагреть до 80 °C, затем снять с огня. Положить сформированный сыр в горячую сыворотку на 3 минуты. Затем достать, еще раз отжать влагу и сформировать шарик.

Приготовление моцареллы. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Переложить готовую моцареллу в очень холодную воду на 20-30 минут. Из этого количества молока получается примерно 400 граммов домашней моцареллы.

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