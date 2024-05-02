Як приготувати рис з куркою в мультиварці — рецепт з фото та відео

Курка з рисом. Фото: Freepik

Ця страва готується дуже швидко та просто. Якщо у вас обмаль часу для приготування вечері, радимо спробувати рис з куркою за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

рис 200 г (білий чи коричневий);

філе курки 350 г;

морква 200 г;

лимонний сік (за смаком);

вода 440 мл;

родзинки 50 г;

кардамон 4 лущені стручки;

кориця мелена 1/3 ч.л;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Ігредієнти для страви. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Рис потрібно гарно промити. Покладіть всі інгредієнти в чашу та перемішайте.

Додавання рису. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Оберіть режим приготування "Приготування під тиском". Час приготування 5 хвилин, якщо у вас мультиварка з функцією скороварки. Або виставляйте час для своєї моделі мультиварки.

Сік лимона. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готову страву подавайте одразу до столу.

Рис з куркою. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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