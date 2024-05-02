Як приготувати рис з куркою в мультиварці — рецепт з фото та відео

Мультиварка-рятівник — найсмачніша курка з рисом зі східним смаком
Ця страва готується дуже швидко та просто. Якщо у вас обмаль часу для приготування вечері, радимо спробувати рис з куркою за цим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- рис 200 г (білий чи коричневий);
- філе курки 350 г;
- морква 200 г;
- лимонний сік (за смаком);
- вода 440 мл;
- родзинки 50 г;
- кардамон 4 лущені стручки;
- кориця мелена 1/3 ч.л;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Рис потрібно гарно промити. Покладіть всі інгредієнти в чашу та перемішайте.
Оберіть режим приготування "Приготування під тиском". Час приготування 5 хвилин, якщо у вас мультиварка з функцією скороварки. Або виставляйте час для своєї моделі мультиварки.
Готову страву подавайте одразу до столу.
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