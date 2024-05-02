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Мультиварка-рятівник — найсмачніша курка з рисом зі східним смаком

2 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати рис з куркою в мультиварці — рецепт з фото та відео
Курка з рисом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва готується дуже швидко та просто. Якщо у вас обмаль часу для приготування вечері, радимо спробувати рис з куркою за цим рецептом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться: 

  • рис 200 г (білий чи коричневий);
  • філе курки 350 г;
  • морква 200 г;
  • лимонний сік (за смаком);
  • вода 440 мл;
  • родзинки 50 г;
  • кардамон 4 лущені стручки;
  • кориця мелена 1/3 ч.л;
  • сіль, перець. 

Спосіб приготування 

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Ігредієнти для страви. Фото: YouTube  @ksuu_cooking

Рис потрібно гарно промити. Покладіть всі інгредієнти в чашу та перемішайте.

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Додавання рису. Фото: YouTube  @ksuu_cooking

Оберіть режим приготування "Приготування під тиском". Час приготування 5 хвилин, якщо у вас мультиварка з функцією скороварки. Або виставляйте час для своєї моделі мультиварки. 

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Сік лимона. Фото: YouTube  @ksuu_cooking

Готову страву подавайте одразу до столу.

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Рис з куркою. Фото: YouTube  @ksuu_cooking

Раніше ми писали про смачну картоплю у мультиварці — найпростіший рецепт. 

Ще ми розповідали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

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лайфхаки
Вечеря
рис
рецепти
курка

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