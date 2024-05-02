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Мультиварка спасатель — самая вкусная курица с рисом с восточным вкусом

2 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить рис с курицей в мультиварке – рецепт с фото и видео
Курица с рисом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо готовится очень быстро и просто. Если у вас мало времени для приготовления ужина, советуем попробовать рис с курицей по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • рис 200 г (белый или коричневый);
  • филе курицы 350 г;
  • морковь 200 г;
  • лимонный сок (по вкусу);
  • вода 440 мл;
  • изюм 50 г;
  • кардамон 4 лущеные стручки;
  • корица молотая 1/3 ч.л.;
  • соль, перец.

Способ приготовления

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Игредиенты для блюда. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Рис необходимо хорошо промыть. Положите все ингредиенты в чашу и перемешайте.

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Добавление риса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Выберите режим приготовления "под давлением". Время приготовления 5 минут, если у вас мультиварка с функцией скороварки. Или выставляйте время исходя из своей модели мультиварки.

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Сок лимона. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готовое блюдо сразу подавайте к столу.

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Рис с курицей. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раньше мы писали о вкусном картофеле в мультиварке — самый простой рецепт.

Еще мы рассказывали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

лайфхаки
Ужин
рис
рецепты
курица

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