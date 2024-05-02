Как приготовить рис с курицей в мультиварке – рецепт с фото и видео

Курица с рисом. Фото: Freepik

Это блюдо готовится очень быстро и просто. Если у вас мало времени для приготовления ужина, советуем попробовать рис с курицей по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

рис 200 г (белый или коричневый);

филе курицы 350 г;

морковь 200 г;

лимонный сок (по вкусу);

вода 440 мл;

изюм 50 г;

кардамон 4 лущеные стручки;

корица молотая 1/3 ч.л.;

соль, перец.

Способ приготовления

Игредиенты для блюда. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Рис необходимо хорошо промыть. Положите все ингредиенты в чашу и перемешайте.

Добавление риса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Выберите режим приготовления "под давлением". Время приготовления 5 минут, если у вас мультиварка с функцией скороварки. Или выставляйте время исходя из своей модели мультиварки.

Сок лимона. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Готовое блюдо сразу подавайте к столу.

Рис с курицей. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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