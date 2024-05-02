Как приготовить рис с курицей в мультиварке – рецепт с фото и видео

Мультиварка спасатель — самая вкусная курица с рисом с восточным вкусом
Это блюдо готовится очень быстро и просто. Если у вас мало времени для приготовления ужина, советуем попробовать рис с курицей по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- рис 200 г (белый или коричневый);
- филе курицы 350 г;
- морковь 200 г;
- лимонный сок (по вкусу);
- вода 440 мл;
- изюм 50 г;
- кардамон 4 лущеные стручки;
- корица молотая 1/3 ч.л.;
- соль, перец.
Способ приготовления
Рис необходимо хорошо промыть. Положите все ингредиенты в чашу и перемешайте.
Выберите режим приготовления "под давлением". Время приготовления 5 минут, если у вас мультиварка с функцией скороварки. Или выставляйте время исходя из своей модели мультиварки.
Готовое блюдо сразу подавайте к столу.
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