Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю arrow

На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

21 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю — поради для здорового харчування
Яєчня з хлібом. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смажені яйця — це швидка та смачна страва, але важливо обрати правильну олію, щоб зробити її максимально корисною для здоров'я. Дізнайтеся, на чому краще смажити яйця, щоб зберегти їх користь і не завдати шкоди вашому організму.

Новини.LIVE. зібрали інформацію про те, на якій олії найкраще смажити яйця, щоб уникнути негативного впливу на організм та зберегти всі корисні властивості страви.

Читайте також:

Смажені яйця — це популярна страва, яку готують у всьому світі завдяки швидкості та простоті її приготування. Проте вибір правильної олії для смаження може суттєво вплинути на якість та користь цієї страви.

Олії, які використовуються для смаження, можуть змінювати свій хімічний склад при високих температурах, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я. 

Оливкова олія

Оливкова олія є одним із найпопулярніших варіантів для смаження, адже вона містить багато корисних жирних кислот і антиоксидантів. Найкраще обирати оливкову олію холодного віджиму, яка зберігає свої корисні властивості навіть при смаженні.

чи можна смажити яєчню на оливковій олії
Смажені яйця. Фото: Freepik

Важливо зазначити, що, хоча оливкова олія має середню точку димлення (близько 190-220 °C), вона підходить для смаження яєць на середньому вогні. Окрім користі для серцево-судинної системи, оливкова олія додає страві легкого аромату, що покращує смакові якості яєць.

Кокосова олія

Кокосова олія має високу точку димлення (близько 177 °C) та стійка до окислення, що робить її чудовим варіантом для смаження яєць. Завдяки своєму складу вона багата на середньоланцюгові тригліцериди (MCT), які легко засвоюються та є джерелом швидкої енергії для організму.

Кокосова олія має легкий солодкуватий смак, який може надати яйцям цікавого аромату, але він не є надто вираженим і не змінює смак страви кардинально.

Масло гхі

Масло гхі — це очищене вершкове масло, яке зазнало термічної обробки для видалення молочного білка та води. Внаслідок цього процесу гхі стає термостабільним і не втрачає своїх корисних властивостей навіть при високих температурах. Масло гхі містить жирні кислоти, які корисні для мозку та нервової системи, а також має високий вміст антиоксидантів. Воно надає яйцям легкого вершкового смаку та є ідеальним для тих, хто прагне зберегти традиційний смак страви.

Авокадова олія

Авокадова олія — ще один чудовий варіант для смаження яєць, оскільки вона має високу точку димлення (близько 270 °C) та містить багато мононенасичених жирів. Ці жири вважаються корисними для серця і допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину.

на якій олії краще смажити яйця
Куряче яйце. Фото: Freepik

Авокадова олія також багата на вітаміни Е та D, які сприяють здоров'ю шкіри та кісток. Її ніжний смак чудово доповнить смажені яйця, не перебиваючи їхнього природного аромату.

Тваринні жири (свинячий або качиний жир)

Якщо ви віддаєте перевагу більш насиченим та смачним смаженим яйцям, можна використовувати тваринні жири. Свинячий або качиний жир мають високу точку димлення і чудово підходять для приготування страв на високих температурах. Вони додають страві більш насиченого смаку, але їх потрібно вживати з обережністю, особливо людям з високим рівнем холестерину або серцево-судинними проблемами. Тваринні жири краще використовувати зрідка, як делікатес, а не основний інгредієнт для смаження.

Олія

Олія — це загальний термін для багатьох типів олій, таких як соняшникова, кукурудзяна, соєва та інші. Однак більшість таких олій не підходять для частого використання при смаженні яєць. Вони мають низьку стійкість до окислення при високих температурах, що може призвести до утворення шкідливих сполук, таких як трансжири.

Якщо ви все ж використовуєте олію, намагайтеся смажити на низькій або середній температурі та обирайте олії, які містять мінімум шкідливих речовин (наприклад, олію з виноградних кісточок).

Яких продуктів варто уникати?

  • Маргарин і спреди. Ці продукти часто містять трансжири, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Смажити на них категорично не рекомендується.
  • Рафінована олія. Часто під час рафінації олія втрачає більшість своїх корисних властивостей, а при термічній обробці може виділяти токсичні сполуки.
  • Палене масло. Якщо ви помітили, що масло або олія починають горіти на сковороді, це сигнал до того, що вона втратила всі корисні властивості і стає шкідливою. Слід негайно зняти продукт з вогню та почати спочатку.

Щоб смажені яйця приносили користь, а не шкоду, важливо обирати правильні олії або жири для їх приготування. Оливкова олія, кокосова олія, масло гхі та авокадова олія — найкращі варіанти, які не тільки допоможуть зберегти ваші яйця корисними, а й зроблять страву ще смачнішою.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, та смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

Зверніть увагу на гарбузові деруни, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пошкодуєте.

яйця рецепти олія вершкове масло оливкова олія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:26 Синоптики порадували українців прогнозом на завтра — де буде найтепліша погода

20:04 Митники повідомили про обмеження руху на пункті пропуску з Молдовою — причини

20:03 Мобілізація засуджених — які процедури вони проходять

20:00 Хвороби нервової системи, з якими не мобілізують

19:57 Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

19:55 Демограф спрогнозувала, скільки біженців повернеться в Україну

19:45 На Львівщині завтра існує загроза виникнення пожеж, — синоптики

19:42 Куртуа розповів, чи є у них з Луніним конфлікт

19:29 Ллойд Остін зробив заяву щодо війни в Україні — що пропонує голова Пентагону

19:25 Сирський заявив, що ухвалить рішення про нову модель базової військової підготовки

20:26 Синоптики порадували українців прогнозом на завтра — де буде найтепліша погода

20:04 Митники повідомили про обмеження руху на пункті пропуску з Молдовою — причини

20:03 Мобілізація засуджених — які процедури вони проходять

20:00 Хвороби нервової системи, з якими не мобілізують

19:57 Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

19:55 Демограф спрогнозувала, скільки біженців повернеться в Україну

19:45 На Львівщині завтра існує загроза виникнення пожеж, — синоптики

19:42 Куртуа розповів, чи є у них з Луніним конфлікт

19:29 Ллойд Остін зробив заяву щодо війни в Україні — що пропонує голова Пентагону

19:25 Сирський заявив, що ухвалить рішення про нову модель базової військової підготовки

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку