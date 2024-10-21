На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю — поради для здорового харчування

Яєчня з хлібом. Фото: Freepik

Смажені яйця — це швидка та смачна страва, але важливо обрати правильну олію, щоб зробити її максимально корисною для здоров'я. Дізнайтеся, на чому краще смажити яйця, щоб зберегти їх користь і не завдати шкоди вашому організму.

Новини.LIVE. зібрали інформацію про те, на якій олії найкраще смажити яйця, щоб уникнути негативного впливу на організм та зберегти всі корисні властивості страви.

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Смажені яйця — це популярна страва, яку готують у всьому світі завдяки швидкості та простоті її приготування. Проте вибір правильної олії для смаження може суттєво вплинути на якість та користь цієї страви.

Олії, які використовуються для смаження, можуть змінювати свій хімічний склад при високих температурах, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я.

Оливкова олія

Оливкова олія є одним із найпопулярніших варіантів для смаження, адже вона містить багато корисних жирних кислот і антиоксидантів. Найкраще обирати оливкову олію холодного віджиму, яка зберігає свої корисні властивості навіть при смаженні.

Смажені яйця. Фото: Freepik

Важливо зазначити, що, хоча оливкова олія має середню точку димлення (близько 190-220 °C), вона підходить для смаження яєць на середньому вогні. Окрім користі для серцево-судинної системи, оливкова олія додає страві легкого аромату, що покращує смакові якості яєць.

Кокосова олія

Кокосова олія має високу точку димлення (близько 177 °C) та стійка до окислення, що робить її чудовим варіантом для смаження яєць. Завдяки своєму складу вона багата на середньоланцюгові тригліцериди (MCT), які легко засвоюються та є джерелом швидкої енергії для організму.

Кокосова олія має легкий солодкуватий смак, який може надати яйцям цікавого аромату, але він не є надто вираженим і не змінює смак страви кардинально.

Масло гхі

Масло гхі — це очищене вершкове масло, яке зазнало термічної обробки для видалення молочного білка та води. Внаслідок цього процесу гхі стає термостабільним і не втрачає своїх корисних властивостей навіть при високих температурах. Масло гхі містить жирні кислоти, які корисні для мозку та нервової системи, а також має високий вміст антиоксидантів. Воно надає яйцям легкого вершкового смаку та є ідеальним для тих, хто прагне зберегти традиційний смак страви.

Авокадова олія

Авокадова олія — ще один чудовий варіант для смаження яєць, оскільки вона має високу точку димлення (близько 270 °C) та містить багато мононенасичених жирів. Ці жири вважаються корисними для серця і допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину.

Куряче яйце. Фото: Freepik

Авокадова олія також багата на вітаміни Е та D, які сприяють здоров'ю шкіри та кісток. Її ніжний смак чудово доповнить смажені яйця, не перебиваючи їхнього природного аромату.

Тваринні жири (свинячий або качиний жир)

Якщо ви віддаєте перевагу більш насиченим та смачним смаженим яйцям, можна використовувати тваринні жири. Свинячий або качиний жир мають високу точку димлення і чудово підходять для приготування страв на високих температурах. Вони додають страві більш насиченого смаку, але їх потрібно вживати з обережністю, особливо людям з високим рівнем холестерину або серцево-судинними проблемами. Тваринні жири краще використовувати зрідка, як делікатес, а не основний інгредієнт для смаження.

Олія

Олія — це загальний термін для багатьох типів олій, таких як соняшникова, кукурудзяна, соєва та інші. Однак більшість таких олій не підходять для частого використання при смаженні яєць. Вони мають низьку стійкість до окислення при високих температурах, що може призвести до утворення шкідливих сполук, таких як трансжири.

Якщо ви все ж використовуєте олію, намагайтеся смажити на низькій або середній температурі та обирайте олії, які містять мінімум шкідливих речовин (наприклад, олію з виноградних кісточок).

Яких продуктів варто уникати?

Маргарин і спреди. Ці продукти часто містять трансжири, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Смажити на них категорично не рекомендується.

Ці продукти часто містять трансжири, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Смажити на них категорично не рекомендується. Рафінована олія. Часто під час рафінації олія втрачає більшість своїх корисних властивостей, а при термічній обробці може виділяти токсичні сполуки.

Часто під час рафінації олія втрачає більшість своїх корисних властивостей, а при термічній обробці може виділяти токсичні сполуки. Палене масло. Якщо ви помітили, що масло або олія починають горіти на сковороді, це сигнал до того, що вона втратила всі корисні властивості і стає шкідливою. Слід негайно зняти продукт з вогню та почати спочатку.

Щоб смажені яйця приносили користь, а не шкоду, важливо обирати правильні олії або жири для їх приготування. Оливкова олія, кокосова олія, масло гхі та авокадова олія — найкращі варіанти, які не тільки допоможуть зберегти ваші яйця корисними, а й зроблять страву ще смачнішою.

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