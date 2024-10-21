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На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

21 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью — советы для здорового питания
Яичница с хлебом. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Жареные яйца — это быстрое и вкусное блюдо, но важно выбрать правильное масло, чтобы сделать его максимально полезным для здоровья. Узнайте, на чем лучше жарить яйца, чтобы сохранить их пользу и не нанести вред вашему организму.

Новини.LIVE собрали информацию о том, на каком масле лучше всего жарить яйца, чтобы избежать негативного воздействия на организм и сохранить все полезные свойства блюда.

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Жареные яйца — это популярное блюдо, которое готовят во всем мире благодаря скорости и простоте его приготовления. Однако выбор правильного масла для жарки может оказать существенное влияние на качество и пользу этого блюда.

Растительные масла, которые используются для жарки, могут изменять свой химический состав при высоких температурах, что делает их потенциально опасными для здоровья.

Оливковое масло

Оливковое масло является одним из популярнейших вариантов для жарки, ведь оно содержит много полезных жирных кислот и антиоксидантов. Лучше выбирать оливковое масло холодного отжима, которое сохраняет свои полезные свойства даже при жарке.

можно жарить яичницу на оливковом масле
Жареные яйца. Фото: Freepik

Важно отметить, что хотя оливковое масло имеет среднюю точку дымления (около 190-220 °C), она подходит для жарки яиц на среднем огне. Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, оливковое масло придает блюду легкий аромат, улучшающий вкусовые качества яиц.

Кокосовое масло

Кокосовое масло имеет высокую точку дымления (около 177 °C) и устойчиво к окислению, что делает его отличным вариантом для жарки яиц. Благодаря своему составу оно богато среднецепными триглицеридами (MCT), которые легко усваиваются и являются источником быстрой энергии для организма.

Кокосовое масло имеет легкий сладковатый вкус, который может придать яйцам интересный аромат, но он не слишком выражен и не меняет вкус блюда кардинально.

Масло гхи

Масло гхи — это очищенное сливочное масло, подвергшееся термической обработке для удаления молочного белка и воды. В результате этого процесса гхи становится термостабильным и не теряет своих полезных свойств даже при высоких температурах. Масло гхи содержит жирные кислоты, которые полезны для мозга и нервной системы, а также имеют высокое содержание антиоксидантов. Оно придает яйцам легкий сливочный вкус и является идеальным для тех, кто стремится сохранить традиционный вкус блюда.

Авокадовое масло

Авокадовое масло — еще один отличный вариант для жарки яиц, поскольку оно имеет высокую точку дымления (около 270 °C) и содержит много мононенасыщенных жиров. Эти жиры считаются полезными для сердца и помогают снижать уровень "плохого" холестерина.

на каком масле лучше жарить яйца
Куриное яйцо. Фото: Freepik

Авокадовое масло также богато витаминами Е и D, которые способствуют здоровью кожи и костей. Его нежный вкус прекрасно дополнит жареные яйца, не перебивая их природный аромат.

Животные жиры (свиной или утиный жир)

Если вы предпочитаете более насыщенные и вкусные жареные яйца, можно использовать животные жиры. Свиной или утиный жир имеют высокую точку дымления и отлично подходят для приготовления блюд на высоких температурах. 

Они придают блюду более насыщенный вкус, но их нужно употреблять с осторожностью, особенно людям с высоким уровнем холестерина или сердечно-сосудистыми проблемами. Животные жиры лучше использовать изредка как деликатес, а не основной ингредиент для жарки.

Растительное масло

Растительное масло — это общий термин для многих типов масел, таких как подсолнечное, кукурузное, соевое и другие. Однако большинство таких масел не подходят для частого использования при жарке яиц. Они обладают низкой стойкостью к окислению при высоких температурах, что может привести к образованию вредных соединений, таких как трансжиры.

Если вы используете растительное масло, старайтесь жарить на низкой или средней температуре и выбирайте масла, содержащие минимум вредных веществ (например, масло из виноградных косточек).

Какие продукты следует избегать?

  • Маргарин и спреды. Эти продукты часто содержат трансжиры, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Жарить на них категорически не рекомендуется.
  • Рафинированное масло. Часто при рафинации масло теряет большинство своих полезных свойств, а при термической обработке может выделять токсические соединения.
  • Горящее масло. Если вы заметили, что масло начинает гореть на сковороде, это сигнал к тому, что оно потеряло все полезные свойства и становится вредным. Немедленно снимите продукт с огня и начните сначала.

Чтобы жареные яйца приносили пользу, а не вред, важно выбирать правильные масла или жиры для их приготовления. Оливковое масло, кокосовое масло, масло гхи и авокадовое масло — лучшие варианты, которые не только помогут сохранить ваши яйца полезными, но и сделают блюдо еще вкуснее.

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