Бюджетний сирник з манкою і суфле — надзвичайно смачний рецепт

Сирник з манкою. Фото: Freepik

Бюджетний сирник з манкою та ніжним суфле — це ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати смачний десерт без зайвих витрат. Цей рецепт здивує своєю простотою та неймовірним смаком.

Рецепт опублікували на сайті Shuba.

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@smachno_tyt Дуже смачно 🥰 #рецепт Сирник: 500 г кисломолочного сиру; 100 г вершкового масла; 100 г цукру; 4 яйця; 50 г манної крупи; Цедра лимону/апельсину за смаком. Все змішати,збити блендером і випікати про 180 гр 50-60 хв. Суфле: Вершки 33% 500 мл; Цукор 150г; Желатин 2 ст.л; Вода - 4ст.л; Желатин замочити в холодній воді. «Набухший» розтопити на водяній бані ,або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Вилити в вершки збиті з цукром.Розмішати і вилити на охоловший сирник. Зверху можна викласти фрукти ,а також за бажанням залити желе. СМАЧНОГО🥰#смачноішвидко ♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music🤍

Вам знадобиться:

сир кисломолочний 500 г;

масло вершкове 82% 100 г;

цукор 100 г;

яйце куряче, велике 4 шт;

манна крупа 50 г;

апельсин, цедра за смаком.

Для суфле:

вершки 33% 500 г;

цукор 150 г;

желатин 2 ст. л.;

вода 4 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку розм’якште вершкове масло, помістивши його на водяну баню. Кисломолочний сир гарно розімніть виделкою, щоб не залишилося грудочок. За бажанням натріть апельсинову цедру на дрібній тертці для аромату.

Сир та цукор. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

У великій мисці змішайте розм’якшене масло, розтертий сир, яйця, цукор, манну крупу та апельсинову цедру. За допомогою блендера збийте все до однорідної маси.

Тісто дл ясирника. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Розігрійте духовку до 180°C. Отриману сирну масу вилийте у підготовлену форму для випікання та відправте в духовку. Випікайте сирник 50-60 хвилин до готовності. Приготування желатину: Залийте желатин водою і залиште його на 15 хвилин для набухання. Після цього розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, обережно нагріваючи короткими інтервалами, поки він не стане однорідним.

Запіканка з сиром. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Вершки збийте разом із цукром до загусання. До вершкової маси поступово введіть розтоплений желатин, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладку і пухку структуру.

Охололий сирник намастіть підготовленою вершковою масою. Поставте його в холодильник на кілька годин, щоб суфле застигло.

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