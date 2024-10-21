Бюджетний сирник з манкою і суфле — надзвичайно смачний рецепт

Надзвичайно смачний сирник з манкою і суфле — бюджетний рецепт
Бюджетний сирник з манкою та ніжним суфле — це ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати смачний десерт без зайвих витрат. Цей рецепт здивує своєю простотою та неймовірним смаком.
Рецепт опублікували на сайті Shuba.
@smachno_tyt
Дуже смачно 🥰 #рецепт Сирник: 500 г кисломолочного сиру; 100 г вершкового масла; 100 г цукру; 4 яйця; 50 г манної крупи; Цедра лимону/апельсину за смаком. Все змішати,збити блендером і випікати про 180 гр 50-60 хв. Суфле: Вершки 33% 500 мл; Цукор 150г; Желатин 2 ст.л; Вода - 4ст.л; Желатин замочити в холодній воді. «Набухший» розтопити на водяній бані ,або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Вилити в вершки збиті з цукром.Розмішати і вилити на охоловший сирник. Зверху можна викласти фрукти ,а також за бажанням залити желе. СМАЧНОГО🥰#смачноішвидко♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music🤍
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний 500 г;
- масло вершкове 82% 100 г;
- цукор 100 г;
- яйце куряче, велике 4 шт;
- манна крупа 50 г;
- апельсин, цедра за смаком.
Для суфле:
- вершки 33% 500 г;
- цукор 150 г;
- желатин 2 ст. л.;
- вода 4 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку розм’якште вершкове масло, помістивши його на водяну баню. Кисломолочний сир гарно розімніть виделкою, щоб не залишилося грудочок. За бажанням натріть апельсинову цедру на дрібній тертці для аромату.
У великій мисці змішайте розм’якшене масло, розтертий сир, яйця, цукор, манну крупу та апельсинову цедру. За допомогою блендера збийте все до однорідної маси.
Розігрійте духовку до 180°C. Отриману сирну масу вилийте у підготовлену форму для випікання та відправте в духовку. Випікайте сирник 50-60 хвилин до готовності. Приготування желатину: Залийте желатин водою і залиште його на 15 хвилин для набухання. Після цього розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, обережно нагріваючи короткими інтервалами, поки він не стане однорідним.
Вершки збийте разом із цукром до загусання. До вершкової маси поступово введіть розтоплений желатин, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладку і пухку структуру.
Охололий сирник намастіть підготовленою вершковою масою. Поставте його в холодильник на кілька годин, щоб суфле застигло.
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