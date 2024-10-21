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Надзвичайно смачний сирник з манкою і суфле — бюджетний рецепт

21 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Бюджетний сирник з манкою і суфле — надзвичайно смачний рецепт
Сирник з манкою. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Бюджетний сирник з манкою та ніжним суфле — це ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати смачний десерт без зайвих витрат. Цей рецепт здивує своєю простотою та неймовірним смаком.

Рецепт опублікували на сайті Shuba.

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@smachno_tyt

Дуже смачно 🥰 #рецепт Сирник: 500 г кисломолочного сиру; 100 г вершкового масла; 100 г цукру; 4 яйця; 50 г манної крупи; Цедра лимону/апельсину за смаком. Все змішати,збити блендером і випікати про 180 гр 50-60 хв. Суфле: Вершки 33% 500 мл; Цукор 150г; Желатин 2 ст.л; Вода - 4ст.л; Желатин замочити в холодній воді. «Набухший» розтопити на водяній бані ,або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Вилити в вершки збиті з цукром.Розмішати і вилити на охоловший сирник. Зверху можна викласти фрукти ,а також за бажанням залити желе. СМАЧНОГО🥰#смачноішвидко

♬ оригінальний звук - Song_Ukraine_Music🤍

 

Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний 500 г;
  • масло вершкове 82% 100 г;
  • цукор 100 г;
  • яйце куряче, велике 4 шт;
  • манна крупа 50 г;
  • апельсин, цедра за смаком.

Для суфле: 

  • вершки 33% 500 г;
  • цукор 150 г;
  • желатин 2 ст. л.;
  • вода 4 ст. л.

Спосіб приготування 

Спочатку розм’якште вершкове масло, помістивши його на водяну баню. Кисломолочний сир гарно розімніть виделкою, щоб не залишилося грудочок. За бажанням натріть апельсинову цедру на дрібній тертці для аромату.

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Сир та цукор. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

У великій мисці змішайте розм’якшене масло, розтертий сир, яйця, цукор, манну крупу та апельсинову цедру. За допомогою блендера збийте все до однорідної маси.

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Тісто дл ясирника. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Розігрійте духовку до 180°C. Отриману сирну масу вилийте у підготовлену форму для випікання та відправте в духовку. Випікайте сирник 50-60 хвилин до готовності. Приготування желатину: Залийте желатин водою і залиште його на 15 хвилин для набухання. Після цього розтопіть желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, обережно нагріваючи короткими інтервалами, поки він не стане однорідним.

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Запіканка з сиром. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Вершки збийте разом із цукром до загусання. До вершкової маси поступово введіть розтоплений желатин, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладку і пухку структуру.

Охололий сирник намастіть підготовленою вершковою масою. Поставте його в холодильник на кілька годин, щоб суфле застигло.

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