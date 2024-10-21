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Необычайно вкусный сырник с манкой и суфле — бюджетный рецепт

21 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Бюджетный сырник с манкой и суфле — необычайно вкусный рецепт
Сырник с манкой. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Бюджетный творожник с манкой и нежным суфле — это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный десерт без лишних затрат. Этот рецепт удивит своей простотой и невероятным вкусом.

Рецепт опубликовали на сайте Shuba.

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@smachno_tyt

Очень вкусно 🥰 #рецепт Сырник: 500 г кисломолочного сыра; 100 г сливочного масла; 100 г сахара; 4 яйца; 50 г манной крупы; Цедра лимона/апельсина по вкусу. Все смешать, взбить блендером и выпекать о 180 г 50-60 мин. Суфле: Сливки 33% 500 мл; Сахар 150г; Желатин 2 ст.л; Вода – 4ст.л; Желатин замочить в прохладной воде. «Набухший» растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Вылить в сливки взбитые с сахаром. Размешать и вылить на остывший творожник. Сверху можно выложить фрукты, а также по желанию залить желе. Вкусного🥰 #вкусно и быстро

♬ оригинальный звук – Song_Ukraine_Music🤍

 

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный 500 г;
  • масло сливочное 82% 100 г;
  • сахар 100 г;
  • яйцо куриное, большое 4 шт;
  • манная крупа 50 г;
  • апельсин, цедра по вкусу.

Для суфле:

  • сливки 33% 500 г;
  • сахар 150 г;
  • желатин 2 ст. л.;
  • вода 4 ст. л.

Способ приготовления

Сначала размягчите сливочное масло, поместив его на водяную баню. Кисломолочный творог хорошо разомните вилкой, чтобы не осталось комочков. При желании натрите апельсиновую цедру на мелкой терке для аромата.

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Сыр и сахар. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

В большой миске смешайте размягченное масло, растертый сыр, яйца, сахар, манную крупу и апельсиновую цедру. С помощью блендера взбейте все до однородной массы.

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Тесто для ясырника. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Получившуюся творожную массу вылейте в подготовленную форму для выпечки и отправьте в духовку. Выпекайте творожник 50-60 минут до готовности. Приготовление желатина: Залейте водой желатин и оставьте его на 15 минут для набухания. После этого растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, осторожно нагревая короткими интервалами, пока он не станет однородным.

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Запеканка с творогом. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Сливки взбить вместе с сахаром до загустения. В сливочную массу постепенно введите растопленный желатин, тщательно перемешивая, чтобы получить гладкую и рыхлую структуру.

Остывший сырник мажьте подготовленной сливочной массой. Поставьте его в холодильник на несколько часов, чтобы застыло суфле.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

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