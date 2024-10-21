Бюджетный сырник с манкой и суфле — необычайно вкусный рецепт

Сырник с манкой. Фото: Freepik

Бюджетный творожник с манкой и нежным суфле — это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный десерт без лишних затрат. Этот рецепт удивит своей простотой и невероятным вкусом.

Рецепт опубликовали на сайте Shuba.

Читайте также:

@smachno_tyt Очень вкусно 🥰 #рецепт Сырник: 500 г кисломолочного сыра; 100 г сливочного масла; 100 г сахара; 4 яйца; 50 г манной крупы; Цедра лимона/апельсина по вкусу. Все смешать, взбить блендером и выпекать о 180 г 50-60 мин. Суфле: Сливки 33% 500 мл; Сахар 150г; Желатин 2 ст.л; Вода – 4ст.л; Желатин замочить в прохладной воде. «Набухший» растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Вылить в сливки взбитые с сахаром. Размешать и вылить на остывший творожник. Сверху можно выложить фрукты, а также по желанию залить желе. Вкусного🥰 #вкусно и быстро ♬ оригинальный звук – Song_Ukraine_Music🤍

Вам понадобится:

творог кисломолочный 500 г;

масло сливочное 82% 100 г;

сахар 100 г;

яйцо куриное, большое 4 шт;

манная крупа 50 г;

апельсин, цедра по вкусу.

Для суфле:

сливки 33% 500 г;

сахар 150 г;

желатин 2 ст. л.;

вода 4 ст. л.

Способ приготовления

Сначала размягчите сливочное масло, поместив его на водяную баню. Кисломолочный творог хорошо разомните вилкой, чтобы не осталось комочков. При желании натрите апельсиновую цедру на мелкой терке для аромата.

Сыр и сахар. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

В большой миске смешайте размягченное масло, растертый сыр, яйца, сахар, манную крупу и апельсиновую цедру. С помощью блендера взбейте все до однородной массы.

Тесто для ясырника. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Получившуюся творожную массу вылейте в подготовленную форму для выпечки и отправьте в духовку. Выпекайте творожник 50-60 минут до готовности. Приготовление желатина: Залейте водой желатин и оставьте его на 15 минут для набухания. После этого растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, осторожно нагревая короткими интервалами, пока он не станет однородным.

Запеканка с творогом. Фото: Скриншот tiktok @smachno_tyt

Сливки взбить вместе с сахаром до загустения. В сливочную массу постепенно введите растопленный желатин, тщательно перемешивая, чтобы получить гладкую и рыхлую структуру.

Остывший сырник мажьте подготовленной сливочной массой. Поставьте его в холодильник на несколько часов, чтобы застыло суфле.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.