Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів

Торт "Таня". Фото: gospodynka.com.ua

Не хочете витрачати багато часу на приготування, але мрієте про смачний десерт? Торт "Таня" — ідеальний варіант! Без духовки, без складних коржів — просто, швидко та дуже смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сметана — 400 г;

цукор — 250 г;

какао — 2 ст. л.;

вода — 3 ст. л.;

печиво — 500 г;

варення — 2 ст. л.;

шоколад для декору — 100 г.

Спосіб приготування

Сметану змішати з цукром до однорідної маси. У невеликій мисці розчинити какао у воді, добре перемішати. Влити отриману масу до сметани та ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для торта застелити харчовою плівкою. Викласти шар печива, змастити кремом, потім ще один шар печива, додати варення та знову крем. Повторювати шари до завершення інгредієнтів.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити форму плівкою та відправити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч, щоб торт добре просочився. Перед подачею змастити боки та верх кремом, посипати подрібненим печивом і прикрасити розтопленим шоколадом. Подавати охолодженим.

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