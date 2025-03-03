Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів
Не хочете витрачати багато часу на приготування, але мрієте про смачний десерт? Торт "Таня" — ідеальний варіант! Без духовки, без складних коржів — просто, швидко та дуже смачно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сметана — 400 г;
- цукор — 250 г;
- какао — 2 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.;
- печиво — 500 г;
- варення — 2 ст. л.;
- шоколад для декору — 100 г.
Спосіб приготування
Сметану змішати з цукром до однорідної маси. У невеликій мисці розчинити какао у воді, добре перемішати. Влити отриману масу до сметани та ретельно перемішати.
Форму для торта застелити харчовою плівкою. Викласти шар печива, змастити кремом, потім ще один шар печива, додати варення та знову крем. Повторювати шари до завершення інгредієнтів.
Накрити форму плівкою та відправити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч, щоб торт добре просочився. Перед подачею змастити боки та верх кремом, посипати подрібненим печивом і прикрасити розтопленим шоколадом. Подавати охолодженим.
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