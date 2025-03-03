Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей
Не хотите тратить много времени на приготовление, но мечтаете о вкусном десерте? Торт "Таня" — идеальный вариант! Без духовки, без сложных коржей — просто, быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сметана — 400 г;
- сахар — 250 г;
- какао — 2 ст.л.;
- вода — 3 ст. л.;
- печенье — 500 г;
- варенье — 2 ст. л.;
- шоколад для декора — 100 г.
Способ приготовления
Сметану смешать с сахаром до однородной массы. В небольшой миске растворить какао в воде, хорошо перемешать. Влить полученную массу в сметану и тщательно перемешать.
Форму для торта застелить пищевой пленкой. Выложить слой печенья, смазать кремом, затем еще один слой печенья, добавить варенье и снова крем. Повторять слои до завершения ингредиентов.
Накрыть форму пленкой и отправить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался. Перед подачей смазать бока и верх кремом, посыпать измельченным печеньем и украсить растопленным шоколадом. Подавать охлажденным.
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