Найдієвіший напій від похмілля — відновіть організм швидко та ефективно.

Кістковий бульйон. Фото: Freepik

Похмілля після свят — це не вирок! Знайдіть найефективніший напій для швидкого відновлення організму. Ось рецепт, який допоможе вам швидко прийти в себе та повернути бадьорість навіть після важкого святкування.

Новини.LIVE розкажуть про чарівні властивості кісткового бульона для організму.

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Після свят, переповнених застіллями та алкоголем, багато хто стикається з неприємним явищем похмілля. Однак, є спосіб допомогти організму швидко відновитися та повернути сили — це кістковий наваристий бульйон. Чому саме він є найкращим засобом для відновлення?

Наваристий бульйон. Фото: Freepik

1. Багатий на амінокислоти

Кістковий бульйон — це справжня "енергетична бомба" для організму. Він містить велику кількість амінокислот, таких як гліцин, пролін та лізин, які є основою для відновлення тканин, стимулюють детоксикацію та сприяють здоров’ю суглобів. Після вживання алкоголю ці компоненти допомагають організму боротися з запаленням та зменшити біль у м’язах.

2. Відновлення водно-сольового балансу

Після алкоголю організм зазнає великої втрати води та електролітів. Кістковий бульйон відновлює водно-сольовий баланс завдяки наявності в ньому солей та мікроелементів. Він є природним джерелом натрію та калію, що допомагає відновити баланс і зменшити зневоднення, яке часто супроводжує похмілля.

3. Підтримка функцій печінки

Кістковий бульйон містить також глутамін, який допомагає вивести токсини, що накопичуються в організмі під час алкоголізму. Глутамін підтримує функції печінки, що є особливо важливим під час відновлення після святкових вечірок. Вживання бульйону дозволяє організму ефективно справлятися з токсинами та швидше відновлюватися.

4. Легкий для травлення

Після важкого прийому їжі та алкоголю шлунок часто потребує відпочинку. Кістковий бульйон — це легке, але поживне харчування, яке не перевантажує шлунок, але при цьому насичує організм необхідними вітамінами та мінералами. Легкий навар дозволяє травній системі швидко відновлюватися і готуватися до подальшої їжі.

5. Заспокоює нервову систему

Бульйон містить амінокислоту гліцин, яка має заспокійливу дію на нервову систему. Це особливо корисно для тих, хто після святкових перепоїв почувається нервозно або тривожно. Гліцин допомагає заспокоїтися і відновити емоційний баланс, що вкрай важливо для відновлення після похмілля.

Як приготувати кістковий бульйон для відновлення після похмілля

Щоб приготувати бульйон, вам знадобиться:

1,5-2 кг яловичих або курячих кісток (з суглобами та хрящами для кращої наваристості);

2 середні моркви;

1 велика цибулина;

3-4 зубчики часнику;

сіль, перець за смаком;

лавровий лист;

2 столові ложки яблучного оцту (для витягання корисних мінералів з кісток).

Спосіб приготування

Промити кістки, поставити в каструлю та залити холодною водою. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь та варити 4-6 годин. Чим довше варите, тим насиченішим буде бульйон.

Через кілька годин варіння додати нарізану моркву, цибулю, часник, сіль, перець та лавровий лист.

В кінці приготування додати яблучний оцет — він допоможе витягти всі корисні елементи з кісток. Процідити бульйон і подавати теплим.

Кістковий наваристий бульйон — це не просто смачний та ароматний напій, це потужний засіб для відновлення після похмілля.

Його корисні властивості допомагають відновити водно-сольовий баланс, підтримати печінку, заспокоїти нервову систему і подарувати організму необхідні амінокислоти для відновлення. Так що наступного разу після святкових перепоїв, не забувайте про цей корисний напій для швидкого відновлення.

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