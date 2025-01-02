Самый действенный напиток от похмелья – восстановите организм быстро и эффективно.

Костный бульон. Фото: Freepik

Похмелье после праздников — это не приговор! Найдите самый эффективный напиток для быстрого обновления организма. Вот рецепт, который поможет вам быстро прийти в себя и вернуть бодрость даже после празднества.

Новини.LIVE расскажут о волшебных свойствах костного бульона для организма.

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После праздников, переполненных застольями и алкоголем, многие сталкиваются с неприятным явлением похмелья. Однако есть способ помочь организму быстро восстановиться и вернуть силы — это костный наваристый бульон. Почему он является лучшим средством для восстановления?

Наваристый бульон. Фото: Freepik

1. Богат аминокислотами

Костный бульон — это настоящая "энергетическая бомба" для организма. Он содержит большое количество аминокислот, таких как глицин, пролин и лизин, которые являются основой восстановления тканей, стимулируют детоксикацию и способствуют здоровью суставов. После употребления алкоголя эти компоненты помогают организму бороться с воспалением и уменьшить боли в мышцах.

2. Восстановление водно-солевого баланса

После алкоголя организм испытывает большую потерю воды и электролитов. Костный бульон восстанавливает водно-солевой баланс благодаря наличию в нем солей и микроэлементов. Он является естественным источником натрия и калия, который помогает восстановить баланс и уменьшить обезвоживание, часто сопровождающее похмелье.

3. Поддержка функций печени

Костный бульон содержит также глутамин, который помогает вывести накапливающиеся в организме токсины во время алкоголизма. Глутамин поддерживает функции печени, что особенно важно при восстановлении после праздничных вечеринок. Употребление бульона позволяет организму эффективно справляться с токсинами и быстрее восстанавливаться.

4. Легкий для пищеварения

После тяжелого приема пищи и алкоголя желудок часто нуждается в отдыхе. Костный бульон — это легкое, но питательное питание, не перегружающее желудок, но при этом насыщающее организм необходимыми витаминами и минералами. Легкий навар позволяет пищеварительной системе быстро восстанавливаться и готовиться к последующей еде.

5. Успокаивает нервную систему

Бульон содержит аминокислоту глицин, которая оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Это особенно полезно для тех, кто после праздничных перепоев чувствует себя нервозно или тревожно. Глицин помогает успокоиться и восстановить эмоциональный баланс, что очень важно для восстановления после похмелья.

Как приготовить костный бульон для восстановления после похмелья

Чтобы приготовить бульон, вам понадобится:

1,5-2 кг говяжьих или куриных костей (с суставами и хрящами для лучшей наваристости);

2 средние моркови;

1 большая луковица;

3-4 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу;

лавровый лист;

2 столовые ложки яблочного уксуса (для извлечения полезных минералов из костей).

Способ приготовления

Промыть кости, поставить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения, затем убавить огонь и варить 4-6 часов. Чем дольше варите, тем насыщеннее бульон.

Через несколько часов добавить нарезанную морковь, лук, чеснок, соль, перец и лавровый лист.

В конце приготовления добавить яблочный уксус — он поможет извлечь все полезные элементы из костей. Процедить бульон и подавать теплым.

Костный наваристый бульон — это не просто вкусный и ароматный напиток, это мощное средство для восстановления после похмелья.

Его полезные свойства помогают восстановить водно-солевой баланс, поддержать печень, успокоить нервную систему и подарить организму необходимые аминокислоты для восстановления. Так что в следующий раз после праздничных перепоев, не забывайте об этом полезном напитке для быстрого восстановления.

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