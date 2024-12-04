Найкорисніша каша, про яку всі забули — готуємо ідеальний сніданок

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок
Забута, але неймовірно корисна! Ця каша здивує вас своїми властивостями та стане улюбленим сніданком для всієї родини. Простий рецепт та користь у кожній ложці — дізнайтеся більше.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пшоно — 200 г;
- сіль — 5 г;
- масло вершкове — 50 г;
- вода 600 мл.
Спосіб приготування
Перед початком підготуйте необхідні інгредієнти: пшоно, воду, сіль та вершкове масло. Оберіть каструлю з товстим дном, яка забезпечить рівномірне нагрівання. Краще використовувати посуд із нержавіючої сталі, кераміки чи чавуну. Емальований посуд не рекомендується через ризик пригорання каші.
Для приготування використовуйте дрібну крупу високої якості. Звертайте увагу на термін придатності — чим свіжіше пшоно, тим кращим буде результат. Старі крупи можуть мати гіркий смак. Обирайте зерна круглої форми, без лушпиння, домішок чи слідів пошкоджень.
Закип’ятіть воду і залийте пшоно в мисці. Перемішайте, щоб видалити пил, і залиште на 5 хвилин. Злийте воду, знову залийте окропом і залиште ще на 5 хвилин. Промийте крупу під теплою проточною водою через сито з дрібними отворами.
Помістіть пшоно в підготовлену каструлю. Закип’ятіть воду і залийте крупу, додайте сіль за смаком та ретельно перемішайте. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь до середнього та варіть 15 хвилин, періодично помішуючи.
Коли вода майже випарується, додайте шматочки вершкового масла, накрийте каструлю кришкою і залиште на 15 хвилин. За цей час крупа стане м’якою, а масло рівномірно розподілиться. Після настоювання перемішайте кашу. Пшоняна каша готова до подачі. Її можна підсолити або підсолодити за смаком, а також додати улюблені додатки: ягоди, мед чи сухофрукти. Результат — розсипчаста, ніжна та поживна каша, яка стане чудовим сніданком для всієї родини.
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