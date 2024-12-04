Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок arrow

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

4 грудня 2024 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найкорисніша каша, про яку всі забули — готуємо ідеальний сніданок
Дівчина з тарілкою. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Забута, але неймовірно корисна! Ця каша здивує вас своїми властивостями та стане улюбленим сніданком для всієї родини. Простий рецепт та користь у кожній ложці — дізнайтеся більше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • пшоно — 200 г;
  • сіль — 5 г;
  • масло вершкове — 50 г;
  • вода 600 мл.

Спосіб приготування

Перед початком підготуйте необхідні інгредієнти: пшоно, воду, сіль та вершкове масло. Оберіть каструлю з товстим дном, яка забезпечить рівномірне нагрівання. Краще використовувати посуд із нержавіючої сталі, кераміки чи чавуну. Емальований посуд не рекомендується через ризик пригорання каші.

як приготувати пшоно
Пшоно у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування використовуйте дрібну крупу високої якості. Звертайте увагу на термін придатності — чим свіжіше пшоно, тим кращим буде результат. Старі крупи можуть мати гіркий смак. Обирайте зерна круглої форми, без лушпиння, домішок чи слідів пошкоджень.

як приготувати пшоно рецепт
Пшоно та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Закип’ятіть воду і залийте пшоно в мисці. Перемішайте, щоб видалити пил, і залиште на 5 хвилин. Злийте воду, знову залийте окропом і залиште ще на 5 хвилин. Промийте крупу під теплою проточною водою через сито з дрібними отворами.

як приготувати пшоно рецепт на сніданок
Пшоно та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Помістіть пшоно в підготовлену каструлю. Закип’ятіть воду і залийте крупу, додайте сіль за смаком та ретельно перемішайте. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь до середнього та варіть 15 хвилин, періодично помішуючи.

як приготувати швидко пшоно рецепт
Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Коли вода майже випарується, додайте шматочки вершкового масла, накрийте каструлю кришкою і залиште на 15 хвилин. За цей час крупа стане м’якою, а масло рівномірно розподілиться. Після настоювання перемішайте кашу. Пшоняна каша готова до подачі. Її можна підсолити або підсолодити за смаком, а також додати улюблені додатки: ягоди, мед чи сухофрукти. Результат — розсипчаста, ніжна та поживна каша, яка стане чудовим сніданком для всієї родини.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

здоров'я рецепти каша пшоно ідея для сніданку

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету