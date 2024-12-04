Найкорисніша каша, про яку всі забули — готуємо ідеальний сніданок

Дівчина з тарілкою. Фото: Freepik

Забута, але неймовірно корисна! Ця каша здивує вас своїми властивостями та стане улюбленим сніданком для всієї родини. Простий рецепт та користь у кожній ложці — дізнайтеся більше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пшоно — 200 г;

сіль — 5 г;

масло вершкове — 50 г;

вода 600 мл.

Спосіб приготування

Перед початком підготуйте необхідні інгредієнти: пшоно, воду, сіль та вершкове масло. Оберіть каструлю з товстим дном, яка забезпечить рівномірне нагрівання. Краще використовувати посуд із нержавіючої сталі, кераміки чи чавуну. Емальований посуд не рекомендується через ризик пригорання каші.

Пшоно у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування використовуйте дрібну крупу високої якості. Звертайте увагу на термін придатності — чим свіжіше пшоно, тим кращим буде результат. Старі крупи можуть мати гіркий смак. Обирайте зерна круглої форми, без лушпиння, домішок чи слідів пошкоджень.

Пшоно та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Закип’ятіть воду і залийте пшоно в мисці. Перемішайте, щоб видалити пил, і залиште на 5 хвилин. Злийте воду, знову залийте окропом і залиште ще на 5 хвилин. Промийте крупу під теплою проточною водою через сито з дрібними отворами.

Пшоно та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Помістіть пшоно в підготовлену каструлю. Закип’ятіть воду і залийте крупу, додайте сіль за смаком та ретельно перемішайте. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь до середнього та варіть 15 хвилин, періодично помішуючи.

Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

Коли вода майже випарується, додайте шматочки вершкового масла, накрийте каструлю кришкою і залиште на 15 хвилин. За цей час крупа стане м’якою, а масло рівномірно розподілиться. Після настоювання перемішайте кашу. Пшоняна каша готова до подачі. Її можна підсолити або підсолодити за смаком, а також додати улюблені додатки: ягоди, мед чи сухофрукти. Результат — розсипчаста, ніжна та поживна каша, яка стане чудовим сніданком для всієї родини.

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